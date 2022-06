Berlin protiv plana EU o zabrani prodaje benzinaca do 2035.

Njemačka vlada neće pristati na planove Evropske unije da se efektivno zabrani prodaja novih automobila sa motorima s unutrašnjim sagorijevanjem od 2035. godine, izjavio je ministar finansija Kristijan Lindner.

U obraćanju na jednom događaju njemačkog Udruženja industrije BDI u utorak, Lindner je rekao da će i dalje biti tržišnih niša za motore sa unutrašnjim sagorijevanjem, da je predložena zabrana pogrešna i da vlada neće pristati na taj evropski zakon, prenosi Rojters.

U nastojanju da se smanje emisije gasova koji zagrevaju planetu za 55 posto do 2030. godine u odnosu na nivoe iz 1990, Evropska komisija je predložila 100-procentno smanjenje emisije CO2 iz novih automobila do 2035. To znači da od tada ne bi bila dozvoljena prodaja vozila s motorima sa unutrašnjim sagorevanjem.

Poslanici Evropskog parlamenta podržali su taj prijedlog ovog mjeseca, uoči početka pregovora sa zemljama članicama EU o konačnoj verziji zakona.

Lindner, član stranke Slobodnih demokrata, koja dijeli vlast sa Socijaldemokratama i Zelenima, rekao je da će Njemačka ipak i dalje biti vodeće tržište u regionu za električna vozila.