Cadillac Escalade uskoro sa motorom Blackwing

Cadillac nam je još protekle godine najavio da bi trebalo da uživamo u trenutnoj ponudi benzinskih motora, pošto će na kraju ove decenije krenuti sa proizvodnjom samo električnih automobila.

Daleko od toga da smo bili iznenađeni, pošto cjelokupna automobilska javnost ide u tom pravcu, posebno oni predstavnici u premijum kategoriji, ali opet, vijest je bila pomalo iznenađujuća kada se zna u kolikoj popularnosti njegovi veliki terenci uživaju.

Primjera radi, model Escalade je privukao 40.505 kupaca u nedavno završenoj 2021. godini što je za 65 odsto više nego u istom periodu godinu dana ranije. Možda takva brojka ne bi bila visoka kada bismo analizirali prodaju nekog pristupačnijeg četvorotočkaša, ali Escalade košta između 76.295 i 101.595 dolara. Kako stvari stoje, Escalade sa benzinskim motorom će otići u penziju u velikom stilu.

Trenutno najmoćniji benzinac u ponudi terenca je 6,2-litarski atmosferac sa 420 konjskih snaga (tu je i 3,0-litarski dizel sa 277 "grla"). Proteklih dana mnoge špijunske kamere su uhvatile novo ekstremno izdanje sa značkom V tokom testiranja, a ako je vjerovati natpisima eksperta, pokretaće ga veliki motor sa oznakom Blackwing.

Ukoliko vam takvo ime zvuči poznato, to je sa veoma opravdanim razlogom. Već se može naći pod haubom fantastičnog Cadillaca CT5-V Blackwinga, gdje kombinuje spomenuti 6,2-litarski benzinac sa kompresorom za maksimalnih 668 konjskih snaga i najviših 893 Nm obrtnog momenta. To je dovoljno za ubrzanje iz mirovanja do 100 km/h za oko 3,5 sekundi i maksimalnu brzinu od 320 km/h.

Naravno, Escalade-V neće biti tako brz pošto je ipak riječ o terencu teškom 2,5 tone, a pitanje je i da li će Blackwing zadržati identičnu snagu sa CT5-V. Nije rijetkost da isti motori razvijaju manju snagu u terencima i pikap kamionetima u poređenju sa onima u putničkim automobilima, uključujući i spomenuti 6,2-litarski atmosferski benzinac koji se takođe može pronaći i u Chevroletu Camarou i Corvetti.

Naravno, V izdanje će donijeti i veliki broj modifikacija po pitanju ogibljenja, kočnica, agresivnijeg stila i više standardne i opcione opreme. Kolege sa sajta Car & Driver kažu da će Escalade-V biti dostupan u standardnom i produženom izdanju i da bismo ga mogli vidjeti u izložbeno-prodajnim salonima u roku od dvije godine.

Ugrađivanje Blackwingovog motora u terenac je otvorilo još neka pitanja, kao ona tipa da li bismo ga mogli vidjeti i u pikapu. Kao što je poznato, bratska divizija Chevrolet još uvijek nema rivala u kategoriji ekstremnih terenskih pikapa protiv Forda F-150 Raptora i Rama 1500 TRX-a. Neće nas iznenaditi ako se to bude desilo, ali za sada, neka stvari idu tempom "jedna po jedna", tako da željno očekujemo Cadillac Escalade-V (ili možda Escalade Blackwing), prenosi AutoRepublika.