Cijena litijuma "eksplodirala" - šta će biti sa električnim automobilima?

Globalna nestašica ključnih komponenti baterija podigla je cijene na rekordne nivoe, a od prošle godine cijene litijuma su skočile za više od 700 odsto, nikla za 250 odsto a kobalta i mangana za 100 odsto, pa se postavlja pitanja šta to znači za ubrzanu tranziciju ka električnim automobilima?

Osim toga, dobro je poznato da Srbija ima možda i najveće rezerve litijuma u Evropi, a kako raste cijena litijuma tako će rasti i pritisak na zemlju da što prije počne sa iskopavanjem, piše Autoblog.

Ilon Mask, izvršni direktor Tesle je nedavno preporučio svima koji žele da se brzo obogate način na koji to najlakše mogu da urade - iskopavanje litijuma. Prema ekscentričnom milijarderu, marže na litijum su sada iste kao i kod proizvodnje softvera, jer su cijene na tržištu otprilike 10 puta veće od cijene ekstrakcije.

Rast cijena sirovih materijala koji su potrebni za baterije poput litijuma i nikla su doveli do toga da proizvođači baterija podignu cijene proizvođačima automobila, koji su naravno ovo poskupljenje prenijeli na kupca, navodi Nova.rs.

Cijena nikla je bila na svim naslovnim stranicama početkom marta kada je cijena dostigla više od 100.000 dolara po toni zbog straha od obustave trgovine sa Rusijom, ali je od tada cijena pala na oko 33.000 dolara. Ipak, trenutno najveći problem jeste litijum. Prema izjavama industrijskih eksperata, isporuke litijuma rastu duplo sporije od potražnje za električnim automobilima. Primjera radi, Ilon Mask koji je nedavno kupio Twitter, rekao je da će možda da osnuje i vlastitu kompaniju za iskopavanje litijuma kako bi osigurao snabdijevanje.

Cijene sirovih materijala litijum-jonske baterije su toliko porasle, pogotovo što se katode tiče, pa sada čine čak 80 odsto cijene baterijske ćelije, dok je 2015. učešće u cijeni bilo svega 40 odsto. Milijarde koje su uložene u gigafabrike baterija nisu stigle do izvora sirovih materijala. To je dovelo do toga da Tesla razmišlja o investicijama u rudnike i rafinerije. Situacija je slična kao 2018. kada su sami morali da uđu u proces proizvodnje baterija.

Dacia je nedavno morala da znatno poveća cijenu električnog Springa zbog problema sa nestašicom sirovih materijala. Ovaj rumunski automobil na baterije je tokom januara u Francuskoj imao cijenu od 17.390 evra, dok je za isti model sada potrebno izdvojiti 18.690 evra, što je najveći skok cijene u cimjeloj gami rumunske kompanije.

Prošle godine je globalna prodaja električnih automobila skočila duplo, na 6,6 miliona primjeraka. Zbog sve većeg interesovanja za baterijskim vozilima, potražnja za litijumom mogla bi da se poveća i do deset puta do kraja ove decenije. Širom svijeta, traže se nove lokacije za iskopavanje litijuma, a najviše su zabrinuti ekološki aktivisti zbog procesa rudarenja koji može biti štetan po životnu sredinu.

Naravno, dobro je poznato da Srbija ima možda i najveće rezerve litijuma u Evropi, a kako raste cijena litijuma tako će rasti i pritisak na zemlju da što prije počne sa iskopavanjem. Da li su zalihe litijuma koje ima Srbija blagoslov ili prokletstvo, ostaje da vidimo u narednim godinama.

(b92)