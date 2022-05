Dacia Jogger na testu "sjeverni jelen"

​Jogger je jedan od najinteresantnijih automobila koji su se u posljednje vrijeme pojavili na tržištu.

Zašto? Pa, isprva kombinuje karavanske, MPV i SUV atribute, a ujedno je i najjeftiniji sedmosed u Evropi.

Uz inače pristupačnu cijenu, to je dovoljno da se Jogger kotira kao jedan od zanimljivijih četvorotočkaša na evropskom tržištu.

No, kako se ponio rumunski as na testu "sjeverni jelen"? Pa, nije loše, ali daleko od toga da se može reći da je briljirao. Može bolje, to je sigurno. Ali, treba imati u vidu da Dacia nikad nije ni željela da od Joggera napravi nekakvog "slalom majstora". Njegove vrline su na drugom kraju spektra, prenosi AutoRepublika.