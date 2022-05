Dacia Logan nestala iz Zapadne Evrope

Sa plasmanom nove generacije Logana/Sandera, rumunska marka saopštila je da sedan neće ići put najrazvijenijih evropskih tržišta.

Razlog je sasvim jednostavan, u ovim zemljama već dugo ne postoji potražnja za limuzinama u B, a ni u C segmentu…

Ipak, novi Logan je uspio da pronađe put do Zapadne Evrope, konkretno do Španije. No, sada stižu informacije da je Dacia obustavila prodaju tog modela na Pirinejskom polustrvu zbog nedostatka zainteresovanosti potrošača.

Tako će Logan nastaviti svoju karijeru u centralnom i istočnom dijelu Starog kontinenta, gdje i dalje postoji klijentela za jednu subkompaktnu berlinu.

U međuvremenu, njegov rođeni brat Sandero, profitira na svim tržištima u Evropi, jer pored hečbek izdanja ima i krosover, odnosno Stepway verziju.

Dokaz da stanovnici bogatijih evropskih zemalja više nisu zainteresovani za limuzine u B/C segmentu pored izostanka Logana jeste i nestanak Fiatovog Tipa u sedan varijanti. I ovaj model je nestao sa nekoliko tržišta u zapadnom dijelu našeg kontinenta.

(AutoRepublika)