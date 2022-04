Dacia želi više uspjeha van B segmenta

Rumunska marka namjerava da se dokaže i u višim segmentima.

Sandero je bio i ostao okosnica Dacije. Hečbek, ali i njegova krosover Stepway varijanta, nametnuli su se kupcima širom Evrope, u toj mjeri da su stigli do samog čela liste najprodavanijih modela na Starom kontinentu. No, ambicije brenda iz komšiluka nisu ograničene na subkompaktnu klasu, zapravo one su daleko veće.

U prethodnih nekoliko godina vidjeli smo da se Dacia ne boji ulaska u gabaritniju sferu vozila. To se dokazalo sa plasmanom Joggera, koji je dugačak 4,55 m i definitivno ne spada u sferu gradskih vozila. Apetit Rumuna je vrlo izražen u C segmentu, gdje su do sada mogli da računaju samo na Duster.

Naravno, i Duster je priča za sebe i spada među najpopularnije kompaktne SUV modele na evropskom tržištu, ali sa dolaskom nove generacije (očekuje se krajem sljedeće godine), u Daciji vjeruju da bi moglo da dođe do ogromnog rasta prodaje njihovih vozila u ovoj klasi.

Još ranije se govorilo o tome šta se može očekivati od narednog Dustera. Ipak, čelnici rumunskog proizvođača ističu da neće biti ozbiljnih promjena po pitanju dimenzija vozila, te da će ovaj SUV ostati dugačak oko 4,35 m. Naredni Duster će prije svega profitirati zbog prelaska na novu, CMF-B platformu, koja će mu donijeti unaprijeđenja na više polja.

Dacia nema namjeru da stane ovdje, jer je u planu još jedan veći SUV - Bigster. On bi trebalo da bude dug oko 4,6 m, i moći će da ponese do sedam putnika. Bigster je viđen kao perjanica Dacije.

Da za rumunsk5u marku ima prostora u C segmentu zna i njen šef - Denis le Vot. Prvi čovjek Dacije istakao je da proizvođač na čijem je čelu namjerava da ostane pristupačan za široke narodne mase.

"Automobili su skuplji, ali naš cilj je da omogućimo nove automobile za manje novca od konkurencije i nećemo mijenjati niskobužetnu filozofiju", rekao je Le Vot.

On je naveo i da je trenutno prosječna cijena vozila u C segmentu oko 33.00 evra. S druge strane, njihov Bigster bi trebalo da ima startnu cijenu nižu od 20.000 evra- za Daciju u tom grmu leži zec.