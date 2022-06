Dodge Charger i Challenger odlaze u penziju

Od svih automobilskih proizvođača širom svijeta, divizija Dodge koja posluje unutar velikog Stellantisa je ona koja je vjerovatno najviše ostala vjerna svojim korijenima. Kada spomenemo ime ovog brenda, vjerovatno nam prvo padne na pamet neki mišićavi automobil koji puca od snage, i što bi čuveni Džeremi Klarkson rekao, "zvuči kao da Bog viče na vas".

Dodge trenutno ima samo tri modela u katalogu, i to su kupe Challenger, limuzina Charger i terenac Durango. Svi se prodaju relativno dobro i prošle godine su privukli 215.724 kupca, a svaki od njih ima svoja izdanja visokih performansi pod oznakama kao što su Hellcat, Demon i Redeye. Pričamo o velikim benzincima sa osam cilindara i 700 do 800 konjskih snaga, što je pomalo ironično u današnja vremena kada se svi okreću krosoverima i to na struju.

Dodge je ranije izjavio da će nastaviti da proizvodi "veliku trojku" sve dok postoji potražnja za njima, ali vjerovatno nije mogao da predvidi da će postati dio Stellantisa, i da će i iz tog razloga biti prinuđen da modernizuje ponudu bržim tempom.

Dakle, sada znamo i zvanični datum, to jest godinu kada će Challenger, Charger i Durango otići u penziju. To će se desiti na kraju 2024. godine i fabrika u kanadskom gradu Vindzoru će zatim biti modernizovana s ciljem osposobljavanja za proizvodnju električnih automobila.

Ovo je potvrdio i sam Stellantis, uz objašnjenje da će se u njoj proizvoditi "veliki automobile" na platformi, trenutno poznatoj po akronimu STLA ("Stellantis Large") i u nju će biti investirana suma od oko 2,8 milijardi američkih dolara. Javnosti se obratio šef Stellantisa za Sjevernu Ameriku pod imenom Mark Stjuart i rekao da još uvijek nije spreman da priča koji konkretni četvorotočkaši, pa čak ni brendovi, će se proizvoditi u Kanadi, ali će oni sigurno biti na struju.

Ranije su na internetu bile i špijunske fotografije električnog kupea koji bi zamijenio Challengera i pružao još veće performanse od sadašnjeg benzinca. Kompanija čak razmišlja i o korišćenje imena Barracuda koji je naravno bio legendarni model Dodgeovog bratskog brenda Plymouth. S druge strane, teško da ćemo vidjeti direktnu zamjenu za Chargera, što nam znači da će u penziju i njegova luksuznija verzija Chrysler 300.

