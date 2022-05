Drive Pilot za Mercedes EQS i S-Klasu oko 5.000 evra u Njemačkoj

​Poznat kao Drive Pilot, sistem će biti dostupan u Njemačkoj od 17. maja gdje će koštati 5.000 evra za S-klasu i EQS.

Međutim, to od kupaca zahtjeva da kupe i paket pomoći vozaču Plus za 2.430 evra. Iako sistem nije jeftin, Drive Pilot omogućava "uslovnu automatizaciju", a to znači da "sistem rješava sve aspekte zadatka vožnje dok ste vi, kao vozač, dostupni za preuzimanje vožnje ako se to zatraži".

Što je još važnije, kako napominje SAE International, od vozača se više ne traži da stalno nadziru vozilo pod određenim uslovima, navodi Jutarnji.hr.

Ti uslovi se pojavljuju u "situacijama gustog saobraćaja na odgovarajućim dionicama autoputa u Njemačkoj do brzine od 60 km/h". To su obično neke od najstresnijih situacija u vožnji, ali vlasnici EQS-a i S-Klase će moći da se u njima opuste, igraju igrice ili čak rade dok automobil sam vozi.

Kako bi ovo bilo moguće, sistem uključuje LiDAR, kamere, radare i ultrazvučne senzore, kao i visokopreciznu kartu. Sve ove informacije omogućavaju EQS-u ili S-Klasi da tačno zna gdje se nalazi i koje prepreke su im u blizini.

Budući da je bezbjednost najvažnija kada su u pitanju visoko automatizovana vozila, postoji višestruka redundancija za rješavanje mogućih kvarova.

Mercedes je posebno rekao da "suvišna arhitektura uključuje kočioni sistem, upravljanje, napajanje kao i dijelove senzorske tehnologije kao što su oni za svijest o okolinu i procjenu dinamike vožnje". Drugim riječima, ako i dođe do kvara, sistem i dalje može bezbjedno da preda kontrolu nad vozilom vozaču. Ako vozač ne odgovori u roku od deset sekundi, sistem će automatski zaustaviti automobil na način koji je bezbjedan za vozača i ostale učesnike u saobraćaju.

Riječ je o zaista revolucionarnom sistemu ali Mercedes navodi da on funkcioniše na nešto više od 13.000 kilometara njemačkih autoputeva. To nije puno, ali će se njegove mogućnosti vjerovatno proširiti u budućnosti, a Mercedes je istakao da im je sljedeći cilj dobijanje regulatornog odobrenja za korišćenje Drive Pilota u Kaliforniji i Nevadi do kraja godine.

(Telegraf.rs)