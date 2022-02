EGR ventil - zašto ga je pogrešno ukloniti?

Motori savremenih automobila imaju EGR ventil (Exhaust Gas Recirculation Valve), koji se negdje spominje i kao AGR ventil što je skraćenica sa njemačkog jezika (Abgasrückführungsventil), a u pitanju je je uređaj koji je odgovoran za recirkulaciju izduvnih gasova.

Neki vozači uklanjaju EGR ventil i druge komponente sistema. Zašto je to pogrešno?

Riječ je o sistemu koji ima za cilj smanjenje toksičnosti izduvnih gasova - uglavnom smanjenje količine azotnih oksida, pišu Automobili.ba.

Azot sam po sebi nije toksičan i glavna je komponenta vazduha koji nas okružuje. Međutim, njegovi oksidi su otrovni i dovode, između ostalog, do respiratornih poremećaja.

Reakcija koja dovodi do stvaranja azotnih oksida odvija se pod uticajem temperature, pritiska i odgovarajuće količine kiseonika. Tako su dizajneri motora došli na ideju da dovode određenu količinu izduvnih gasova u usisni sistem, gdje se miješaju sa usisnim vazduhom, što smanjuje količinu kiseonika koja dospjeva u komore za sagorijevanje.

EGR ventil se otvara kada motor radi pri niskom do umjerenom opterećenju.

Nažalost, čađ u izduvnim gasovima se vremenom nakuplja u vodovima i EGR ventilu, uzrokujući na kraju ozbiljnije probleme koji rezultuju paljenjem lampice "check engine".

Važno je napomenuti da bi u funkcionalnom motoru količina čađi trebalo da bude mala. Ta količina se povećava kada motor ima problema sa sagorijevanjem ulja, istrošenim diznama ili oštećenim turbopunjačem. Razlog može biti i nepravilno odrađen "chiptuning", što uzrokuje dim.

U tim situacijama zamjena EGR ventila neće učiniti mnogo - uskoro će se ponovno začepiti.

EGR ventil je često otvoren. Kao rezultat toga, izduvni gasovi teku širokim mlazom do cilindara. Posljedica je neravnomjeran rad motora (posebno u leru), poteškoće s pokretanjem, pad dinamike ili se pali lampica "check engine".

Možete ga pokušati rastaviti, zatim mehanički i hemijski ukloniti čađ (npr. pranjem ventila kerozinom), a zatim aktivirati upravljački element izduvnih gasova. To bi trebalo donijeti poboljšanje za barem nekoliko hiljada kilometara.

Ventil se također može zamijeniti, dok se neki odlučuju da ga potpuno uklone.

EGR ventil - zašto je pogrešno ukloniti ga?

Zbog nekoliko razloga. Motoru sa uklonjenim EGR sistemom trebaće duže da se zagrije na radnu temperaturu.

Da bi se to postiglo, možda će biti potrebno preći i do pet kilometara više od automobila sa EGR-om. To je velika razlika ako vozite u gradu.

To je zato što mnogi automobili imaju EGR hladnjake koji prikupljaju toplotu iz izduvnih gasova kroz tečnost koja cirkuliše u rashladnom sistemu. Prije nego što dostignu radnu temperaturu, mnogi dizelaši neugodno zveckaju i imaju nisku radnu kulturu.

S obzirom da se motor sporije zagrijava, potrebno je više vremena da postigne radnu temperaturu. Ljudi koji su odlučili da uklone EGR takođe su primijetili da neki motori bez EGR održavaju nižu temperaturu i na putu.

Kao što je navedeno, EGR je takođe odgovoran za snižavanje temperature u komorama za sagorijevanje. U ekstremnim situacijama nedostatak ovog sistema može uticati na dizne ili turbopunjače, koji su dizajnirani za rad u specifičnim uslovima.

I, na kraju, ono najvažnije - uklanjanjem ERG-a vaš automobil će emitovati znatno veću količinu azotnih oksida, koji su izuzetno štetni po zdravlje.