Električni Fiat Panda praviće se u Kragujevcu od 2023?

Usporeni dolazak dijelova i komponenti za proizvodnju mogao bi da bude rezultat ukrajinske krize za kragujevački Fiat. Prozvodnja modela 500L je obustavljena i neće je biti do 12. aprila. Zaposleni ne znaju kakva je budućnost fabrike, nadaju se da će se dobre vijesti o proizvodnji novog modela, koje su najavljene iz državnog vrha pred kraj prošle godine, konačno i obistiniti, piše eKapija.

Predsjednik Samostalnog sindikata kompanije "Fiat plastik", Zoran Miljković, kaže za N1 da su dobili nezvaničnu informaciju iz kabineta premijerke Srbije da će proizvodnja Fiata ostati ovde, a da će se od 2023. proizvoditi električni modeli, najvjerovatnije - Fiat Panda.

"Ali, to su sve spekulacije, tek očekujemo zvaničnu informaciju", navodi Miljković.

"Predsednik Srbije najavio je da će premijerka obelodaniti dobre vesti za Fiat, ali do toga nije došlo iako smo mi to očekivali baš sada pred izbore. Došle su samo ove nezvanične informacije", ističe Zoran Miljković.

On kaže da ovih dana uopšte nema proizvodnje i da je do 12. aprila neće ni biti.

"A i u aprilu je planirano samo dva do tri radna dana", ističe Zoran Miljković.

Dodaje da je situacija vrlo teška, ali da ipak perspektiva može da bude svijetla.

"Jer, ovde je jeftina radna snaga, hale su nove, uslovi poslovanja izvanredni, jer je poznato da ne plaćaju utrošak energenata našoj zemlji. Ali, to sve deluje sivo za sada, jer nema dolaska novog modela, nema informacija, radimo samo po dva, tri dana u mesecu", precizira Miljković.

On navodi da su plate radnika "izuzetno smanjene".

"Trenutno primamo minimalac, što je nedopustivo u današnje vreme. Nadamo se da će se to uskoro promeniti, inače ćemo morati da tražimo neki drugi posao, jer se od ovoga ne može živeti", naveo je Miljković.

Kada je riječ o odlasku radnika na rad u Slovačku fabriku, to, kaže, potvrđuje da ovde nema posla.

"Menadžment gleda da skine radnike sa hleba i da ih pošalje u inostranstvo. Da je u Slovačkoj tako dobro - radili bi njihovi radnici, ne bi išli tamo sa Balkana", zaključuje Zoran Miljković.

Kada je riječ o električnom Fiatu Pandi, o kome se već neko vrijeme spekuliše u stranim medijma, u pitanju je model koji bi trebalo da bude zasovan na konceptu Fiat Centoventi iz 2019.

Kako se najavljuje, nova, četvrta generacija Pande imaće isključivo električni pogon, a u ponudi (na osnovu cijene) će se pozicionirati ispod električnog Fiata 500e.

Fiat za sada krije tehničke detalje, a podsećamo da 500e čuva energiju u litijum-jonskoj bateriji kapaciteta 42 kWh. Automobil dobija pogon od elektromotora snage 120 KS (88 kW), koji omogućava ubrzanje iz mjesta do stotke za 9 sekundi, dok 0-50 km/h stiže za samo 3,1 s.

Fiat navodi da 500e sa punom baterijom može da pređe do 320 km, mjereno prema WLTP ciklusu. Na brzom punjaču od 85 kW baterija se do 80% kapaciteta dopunjava za 35 minuta, dok za samo 5 minuta može da se dođe do dovoljno rezerve električne energije da se pređe 50 kilometara.

(b92)