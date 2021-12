FIA ima novog predsjednika

Mohamed Ben Sulajem novi je predsjednik Svjetske automobilske federacije (FIA).

On je na toj poziciji zamijenio Žana Toda, čiji je mandat trajao 12 godina.

Ben Sulajem je nekadašnji reli vozač, a u glasanju je bio bolji od Grema Stoukera.

Zanimljivo, prvi je predsjednik FIA, koji ne dolazi iz Evrope.

"Namjeravam da napravim bolje i jeftinije puteve za mlade vozače. To je promjena. Ne možete samo da ponavljate rad prethodnog predsjednika, to neće funkcionisati. Izazovi su drugačiji. Mijenja se perspektiva i to me neće odvratiti od mog glavnog cilja", rekao je Ben Sulajem.

Reli vozač je bio od 1988. do 1995, kada je vozio u Svjetskom reli šampionatu za Ford i Tojotu, prenosi B92.