Ferrari objavio veliku novost

Kako god shvatili sljedeću informaciju, jedno je sigurno - Ferrari će lansirati još jedan model pokretan V12 motorom. Iako je netom objavljena informacija na društvenim mrežama, mediji su složni u tome da će Ferrari predstaviti potpuno novi V12 motor.

A da stvar bude još bolja, novi V12 će debitovati ovog ljeta u novom modelu nakon kojeg više ništa neće biti isto. Ferrari ga naziva "game-changer", a pretpostavlja se kako je u pitanju Purosangue, prvi Ferrarijev SUV model. Najavljen je kao "Heart Of A Thoroughbred", a to je jasna poveznica s Purosangueom, pošto obje znače isto - pasminu trkaćeg konja.

Kratki video ne otkriva puno, tek detalje V12 motora s jasno utisnutim imenom proizvođača. U svakom slučaju radi se o iznenađenju jer se sve do sada pretpostavljalo kako je za novi Purosangue rezerviran plug-in hibrid s V6 motorom kakav koristi 296 GTB. Pričalo se i o V8 izvedbi, a sada je gotovo sigurno da će top izvedba imati V12. Bravo, Ferrari!

A new #Ferrari is coming. Born without compromises, unmistakably Ferrari at heart. Powered by our iconic V12 engine. Stay tuned… pic.twitter.com/ycMcTrVtgE