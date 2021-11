Fiat pretenduje na tron u evropskom B segmentu

Italijanska marka navodno želi da preuzme dominat u sferi subkompaktnih automobila na Starom kontinentu.

Kako pišu kolege sa druge strane Jadrana, Fiat namjerava da svoju ulogu lidera u A segmentu preseli u viši, i daleko profitabilniji B segment.

To bi trebalo da se postigne zahvaljujući uspjehu dva vozila - nove generacije Pande i narednog Punta.

Tvrdnje italijanskih novinara imaju logike, s obzirom na to da je tokom istorije rijetko koji drugi brend umio da napravi mali gradski automobil kao što je to znao Fiat. No, činjenica je i da se Fiat sa odlaskom Punta u potpunosti povukao iz ove tržišne niše, a kao što nas je istorija do sada naučila, proizvođači koji napuste na više godina neki segment, teško se poslije u njega uspješno vraćaju.

Dakle, nova Panda bi trebalo da se nađe na tržištu 2024. godine. Ova iteracija promijeniće klasu i svrstati se među subkompaktne modele.

Znamo da će se ugledati na koncept Centoventi od prije par godina i da će biti bazirana na STLA Small platformi.

Prethodno su se pojavile glasine da će proizvođač iz Torina već krajem naredne godine predstaviti prototip nove Pande koji će ozbiljno koketirati sa krosoverima, ali za sada nije bilo zvaničnih potvrda čelnih ljudi Fiata.

O narednoj generaciji Punta pisali smo više puta do sada. Prema posljednjim informacijama ovaj hečbek mogao bi da se nađe na tržištu već 2023. godine. Koristio bi CMP platformu nekadašnje PSA grupacije, i tako bi stekao pravo i na EV izvedbu.

Fiat bi tako mogao imati dva modela u B segmentu, pa bi se lako mogla ponoviti situacija od prije desetak godina, kada je uz Punto Classic bio dostupan i Grande Punto.

Sve podatke o budućoj tržišnoj ofanzivi Fiata trebalo bi da dobijemo u narednih nekoliko mjeseci. Očekuje se da će Stellantis na predstavljanju strategije kompanije za idućih pet godina detaljno objasniti planove pojedinačnih brendova iz ove grupacije, prenosi AutoRepublika.