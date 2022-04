Fiatovi motori se ušunjali u Peugeotovu gamu

Spajanje grupacija PSA i FCA je veoma brzo počelo da donosi dobrobiti entitetima u segmentu lakih komercijalnih vozila, iako se u osnovi sve svelo na puko preimenovanje modela. Međutim, dvije "polovine" Stellantisa nemaju ništa zajedničko u kategoriji putničkih automobila. Jasno je da je razvoj sljedeće generacije modela već u toku, a ona će posjedovati unificirane platforme.

Međutim, korporativno objedinjavanje će se takođe odraziti i na postojeće modele. Sudeći po francuskoj publikaciji L'argus, Fiatovi motori će se ubrzo pojaviti u vozilima marke Peugeot. Istini za volju, ne u Evropi, već u Latinskoj Americi.

Prvi model koji će biti subjekt transplantacije srca će biti Peugeot 208, onaj koji je sklopljen u Argentini. Ovdje treba reći da argentinska 208-ica nije različita od evropske, kada se posmatra izvana, ali je zato većina njih opremljena atmosferskim benzincima zapremine 1,6 litra i sa 115 konjskih snaga. Pripadaju staroj porodici agregata EC5 i proizvode se tamo.

Paleta uključuje i uvezeni natpunjeni PureTech od 130 "konja" i atmosfersku alternativu sa 82 "grla". Nakon planirane restilizacije, koja je najavljena za 2023. godinu, u Brazilu sklopljeni Fiatovi motori iz familije Firefly (ili GSE, što je skraćenica za Global Small Engine - mali globalni motor) će se naći pod haubom Peugeota 208.

Ova porodica motora se pojavila 2016. godine i sada su takvi motori instalirani na najvećem broju Fiatovih modela namijenjenih južnoameričkim kupcima, kao i Jeepovim krosoverima svježijeg datuma izrade. Sudeći po preliminarnim informacijama, hečbek Peugeot 208 će dobiti trocilindarski jednolitarski motor sa 77 konjskih snaga kada je u atmosferskom izdanju, dok bi uz opciju natpunjenja snaga bila podignuta na 130 "konja".

Francuski mališa će takođe moći da računa i na četvorocilindarski atmosferac radne zapremine 1,3 litra. On isporučuje 109 konjskih snaga i poznat nam je iz Fiatovih modela Argo, Cronos i Pulse. Iz Fiata će takođe biti pozajmljen i CVT, a on će zamijeniti klasični automatik. Što se tiče evropskog Peugeota 208, on će ostati vjeran pogonskim jedinicama koje i služe u aktuelnom pokolenju modela, prenosi AutoRepublika.