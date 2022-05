Ford predstavio električni e-Transit Custom

Ford će nam s ponosom reći da je najveći proizvođač komercijalnih vozila na svijetu. Ruku na srce, treba odmah priznati da većinski dio prodaje otpada na čuveni model Serije F na američkom tržištu, ali i Transit je ikona za sebe u kategoriji kombija. Toliko je popularan da su pored standardnog Transita u ponudu kasnije učvršteni i neki manji modeli kao što su Transit Connect, Transit Custom i Transit Courier.

Onaj standardni model je brzo dobio svoje električno izdanje i već nekoliko mjeseci se uspješno prodaje "preko bare".

Kao logičan nasljednik, u prirodnom slijedu događaja sada nam stiže i e-Transit Custom, a on je samo jedan korak američkog proizvođača vozila u smislu realizacije proklamovanog cilja da do 2024. godine ponudi pet komercijalnih vozila na struju u Evropi.

Proizvodnja će se odvijati u Fordovoj fabrici u Turskoj, a kupcima će biti dostupan u drugom dijelu 2023. godine. Proizvođač očekuje da će većina kupaca biti u Velikoj Britaniji gdje je Transit Custom prošle godine bio bestseler i nadmašio najbližeg rivala Vauxhall Corsu za preko 25%.

Paralelno sa njim ćemo vidjeti i sljedeću generaciju modela Volkswagen Transporter nakon potpisanog ugovora koji reguliše saradnju američkog i evropskog giganta s željom da zajedno razvijaju određeni broj modela. Ranije je najavljeno da će se Ford postarati za komercijalna vozila, a Volkswagen za one na struju, pa samim tim nismo sigurni ko je ovdje vodio glavnu riječ pošto e-Transit Custom spada u obje kategorije.

U svakom slučaju, za razliku od standardnog Transita gdje se dizajnerski ne mogu razlikovati benzinac, dizel i električni adut, Transit Custom donosi mnogobrojne stilske linije specifične isključivo za model na struju.

Možemo ih primijetiti na maski hladnjaka i LED farovima i veoma su slični onima koje viđamo na manjim modelima kao što su Fiesta i Focus. Ono što nam je ipak najbitnije je to šta se krije ispod haube. Ford nije bio voljan da još uvijek objavi takve detalje, ali mediji smatraju da će mehanika biti identična onoj sa velikog Transita.

To u praksi znači da bismo mogli vidjeti motore sa 180 ili 265 konjskih snaga (najviši obrtni momenat iznosi identičnih 430 Nm u oba slučaja) i bateriju zapremine 68 kWh. S takvom kombinacijom, ovaj kombi bi mogao da ubrza od nule do 100 km/h za manje od sedam sekundi i da dostigne maksimalnu brzinu od 135 km/h, bez da pritom izgubi one radne mogućnosti koje su proslavile benzince i dizele.

Mediji takođe spekulišu da će vozač biti u stanju da pređe 378 kilometara s jednim punjenjem baterije. Enterijer bi takođe mogao da bude veoma sličan, s 12,0-inčnim monitorom, raznovrsnim utičnicama za obavljanje posla i najnovijom generacijom Fordovog sistema Sync 4.

Ford kaže da će objaviti više informacija u septembru i da bi početna cijena u Velikoj Britaniji mogla da iznosi 40 hiljada funti (oko 46.785 evra), prenosi AutoRepublika.