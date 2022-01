Ford vraća modele Escort i Capri u život?

Američka marka zaštitila je iznova veći broj naziva.

Ford je podnio zahtjev za zaštitu naziva Escort, Capri, Cortina, Granada i Orion nadležnim organima u EU, Australiji i Novom Zelandu. Neki od ovih modela uskoro će se opet naći na tržištu, ali u električnom izdanju. Neki smatraju da bi se u Evropi najvjerovatnije mogli naći Escort i Capri, mada je to u domenu nagađanja.

Interesantno je da je Ford odabrao da svoj prvi serijski električni model ponese jedan dobro poznat naziv. Riječ je o Mustang Mach-E, mada njegova forma SUV-a nema apsolutno ništa zajedničko sa "mišićavim" Mustangom kakav poznajemo decenijama unazad.

"Plavi oval" je potvrdio da će do 2030. godine u Evropi nuditi samo električne automobile.

Podsjetimo, Escort je bio vrlo dugo prisutan sa ove strane Atlantskog okeana, od kraja šezdesetih, pa sve do 2002. godine. Za taj period zvanično se izmjenjalo šest generacija, a Escort je u Evropi imao karijeru dugu 33 godine. Do kupaca je stiglo više od 4,1 miliona jedinica, a nakon 2002. godine njegovo mjesto kompaktnog modela na Starom kontinentu preuzeo je Focus. Ford je inače već vratio u upotrebu naziv Escort, i to još 2014. godine za model na kineskom tržištu.

Što se tiče Caprija, on je daleko duže odsutan iz Evrope, od daleke 1986. godine. Originalni Capri bio je kupe namijenjen široj narodnoj masi, što se i demonstriralo kroz više od 1,9 miliona registracija širom svijeta, prenosi AutoRepublika.