Fordov električni kamionet rezervisalo skoro 200.000 ljudi

Električni kamionet F-150 Lightning ulazi u sljedeću fazu izrade u Fordovom novom centru za električna vozila (dio Ford Rouge centra) u Dirbornu, u Mičigenu, gdje je u septembru počela probna serijska proizvodnja.

Fordov izvršni direktor Džim Farli otkrio je za Automotive News da se broj rezervacija sada "približava 200.000 jedinica".

"Ne znamo tačno koliki je taj broj, ali je značajno povećanje u odnosu na 160.000 koliko ih je bilo prijavljeno 3. novembra. I ne samo to, Ford očekuje da će se ogromna većina rezervacija - sigurno više od 80 odsto - pretvoriti u narudžbine. To bi bio impresivan odnos, pogotovo jer bi većini ljudi koji su da sada rezervisali kamionet to bio prvi Ford u životu", kaže Farli.

Ford je u međuvremenu objavio dosadašnju dinamiku prispjelih rezervacija:

• 20. maj: 20,000 (za samo 12 sati od početka prijema rezervacija)

• 21. maj: 44.500 (48 sati od početka)

• 27. maj: 70.000 (oko 8 dana od početka)

• 9. jun: 100.000 (oko 3 nedjelje od početka)

• 28. jul: 120.000 (oko 2 mjeseca od početka)

• 2. septembar: 130.000 (nešto više od 3 mjeseca od početka)

• 16. septembar: 150.000 (oko 4 mjeseca od početka)

• 3. novembar: 160.000 (nešto više od 5 mjeseci od početka)

• 18. novembar: blizu 200.000 jedinica za skoro 6 mjeseci od početka prijema rezervacija

Prema posljednjem izvještaju, Ford je prvobitno namjeravao da proizvodi samo 20.000 primjeraka modela F-150 Lightning godišnje.

Taj plan je kasnije proširen na "vjerovatno 15.000 u 2022, 55.000 u 2023. i 80.000 u 2024. godini".

Zbog najnovije najave o udvostručenju proizvodnje električnih vozila, na 600.000 godišnje u roku od dvije godine (do kraja 2023.), pretpostavlja se da bi sada obim proizvodnje Forda F-150 Lightning mogao biti mnogo veći - možda čak 160.000 ili više na godišnjem nivou.

To se neće dogoditi preko noći, jer je novi centar za električna vozila Rouge ograničen prostorom, pa se pretpostavlja da Ford planira novu fabriku ili nove proizvodne linije na drugoj lokaciji.

