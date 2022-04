Jeep se u Francuskoj odriče samostalnih SUS motora

Došla je nova faza elektrifikacije Jeepa i ona kreće upravo iz Francuske.

Zemlja trikolora biće prva država u Evropi gdje će Jeep (skoro) u potpunosti povući samostalne SUS motore. Tačnije, od 31. maja više neće biti moguće naručiti bilo koji Jeepov model u Francuskoj koji koristi isključivo benzinski ili dizel agregat.

Od tog dana Jeep će nuditi samo elektrifikovane pogonske sklopove. Suštinski, američki brend planira da se osloni prije svega na prodaju plug-in hibridnih četvorotočkaša. Ovakav pogonski sklop Jeep nudi na nekolicini modela – Renegade i Compass već dvije godine imaju baterijske verzije, a od skoro je posjeduje i Grand Cherokee.

Renegade i Compass takođe imaju pravo i na novi 1,5-litarski benzinac koji dolazi potpomognut sistemom blagog hibrida od 48V. O ovoj kombinaciji su pres službe Stellantisa do sada spjevale prave epove, no sigurni smo da će to detaljno ispitati naš Perica Rajković, prvom prilikom.

U Jeepu navode da su se odlučili da sa novom strategijom krenu upravo iz Francuske zbog otvorenosti tamošnjih kupaca za plug-in hibride. Šta više, oni ističu da je u prošloj godini više od polovine prodatih jedinica iz njihovog portfolija u ovoj zemlji otpalo upravo na baterijske varijante, odnosno priključne hibride.

Mada je Jeep krenuo putem odricanja od SUS agregata, u svojoj ponudi on (i dalje) nema čistokrvni EV model. Takav automobil trebalo bi da stigne naredne godine, i po svemu sudeći to će biti krosover iz B segmenta baziran na CMP platformi nekadašnje PSA grupacije.

(Autorepublika)