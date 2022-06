Još jedna nagrada za Rimac Neveru

Rimac Nevera pridodao je svom sve dužem popisu priznanja, još jednu vrijednu nagradu – najbolji hiperautomobil prema Robb Report Best of the Best za 2022.

Nevera je već tokom godine proglašena za Hypercar godine od strane GQ i Best Electric Performance Car na dodjeli nagrada Top Gear Electric 2022.

Sad je stigao na Robb Report, koji već 34 godine dodjeljuje nagrade Best of the Best, s ciljem da ukaže na ljude, brendove i iskustva koja su izvrsna i rade razliku.

Dobitnike nagrada bira urednički tim, koji nastoji prepoznati zaista na luksuznom tržištu gdje se daje izuzetna izrada i pažnja prema detaljima.

I ove godine sudije su se složile da nijedno drugo vozilo ne može parirati performansama i inovacijama sljedeće generacije, na način na koji to demonstrira – Rimac automobili.

"Rimac Nevera nije samo najbolji hiperautomobil koji smo vozili u posljednjih 12 mjeseci, to je vozilo koje trajno redefiniše klasu u smislu onoga što bismo trebali očekivati ​​od ove najrjeđe i najekstremnije vrste automobila", naveli su i dodali:

“Čini se da ovaj automobil prkosi fizici, njegova brzina ubrzanja raste kako pronalazi bolje prianjanje, četiri električna motora daju tačno ograničenje okretnog momenta koje svaka guma može podnijeti. Nevera pruža do sad sve neviđeno u realno na asfaltu.”

(Autoportal.hr)