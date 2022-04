Kako uštediti kod redovitih ljetnih servisa na vozilu

Redovni ljetni i zimski servisi na vozilima su nešto što se mora napraviti, što svaki vozač koji drži do sebe, do svog vozila i prije svega sigurnosti u saobraćaju mora redovmo obavljati.

No, već znamo da uz registraciju, punjenje rezervoara svake sedmice(a za neke i svakog dana), ali i nepredviđene kvarove, redovni servis najčešće dolazi kao vrsta udara na kućni budžet kojeg je potrebno smanjiti koliko je to moguće.

Kod redovnih ljetnih servisa vozila obično se mijenjaju gume, potom se mjeri nivo ulja i ostalih tekućina u automobilu i dodaje ako je potrebno te se provjeravaju i mnoge druge stvari u vozilu, kako bi se dobio opšti dojam o tome koliko je sigurno na cesti i kolika je mogućnost kvarova pojedinih dijelova. Zbog svega ovoga redoviti ljetni servis vozila ne treba preskakati, ali ipak postoje načini kako bi se smanjili troškovi.

Raspitajte se u više salona i kod više auto mehaničara

Obično smo lijeni i idemo samo kod jednog automehaničara ili u jedan auto salon jer smo se na njega već naviknuli. S jedne strane to je dobro jer iskusan auto mehaničar predan svome poslu može znati vaše vozilo, kako se to kaže "u dušu". Međutim, kod većine to ipak nije slučaj pa iz tog razloga mirne duše možete provjeriti cijene redovitih ljetnih servisa u više auto salona. Cijene se mogu razlikovati u ozbiljnoj mjeri koju nikako ne možemo zanemariti zbog ušteda za kućni budžet. Takođe, u nekim salonima silno se trude privući kupce pa tako uz redoviti ljetni servis vozila nude niz drugih usluga koje su uključene u cijenu, kao što je primjerice pranje vozila ili dodatna dijagnostika na vozilu.

Provjerite ponude na internetu

Danas ima sve više web stranica na kojim se prodaju kuponi za znatne uštede za redovite ljetne servise vozila. Svakako provjerite ono što se nudi. Budući je dobro stvari planirati unaprijed, ponude treba gledati već u zimskim mjesecima kako bi se kupio kupon za jeftiniji ljetni servisa na vozilu. Sjetite se da je potraga ili kupovina u posljednji tren obično i najskuplja, stoga vas ništa ne košta surfati internetom i pregledavati ponude dok vam ta ponuda još ne treba već je planirate iskoristiti kasnije.

Budite sam svoj majstor

Ovo je zapravo najjeftinija opcija, ali samo ako imate dovoljno iskustva ili volje za učenjem. Naime, greške koje biste mogli napraviti samostalnim servisiranjem vozila na kraju bi vas mogle skupo koštati. Stoga ne ulazite u ovaj posao nepripremljeni. Mnoštvo je savjeta na internetu, ali takođe će vam dobro doći prijatelj ili rođak koji se dobro razumije u takve stvari i spreman vam je uskočiti kada vam je pomoć potrebna. Primjerice, ako već koristite gume od prošle godine i sami ih znate zamijeniti u vlastitom dvorištu, sami izračunajte koliko ste uštedjeli. Što reći nego – bravo za trud!

Kombinujte

Dio posla možete obaviti sami ili će vam ga obaviti prijatelj. Dio posla možete obaviti kod svog auto mehaničara, a dio u salonu u kojem ste vozilo kupili. Mogućnosti kombinacija je mnogo. Najbolje je sve staviti na papir i vidjeti što se najviše isplati.

(Autopress)