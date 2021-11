Kina udvostručila izvoz automobila tokom ove godine

Izvoz kineskih proizvođača automobila intenzivno raste u prethodnom periodu.

Sudeći po podacima koje je predstavila Kineska asocijacija proizvođača automobila (China Association of Automobile Manufacturers - CAAM), tokom prva tri tromjesečja ove godine je izvezeno više od 1,36 miliona vozila sklopljenih u toj državi, spram svega 620 hiljada njih koji su poslati u inostranstvo u istom periodu 2020. godine. Jasno je da je u pitanju više nego dvostruki rast.

Kineski automobili se već dugo prodaju u Africi, Južnoj Americi i samoj Aziji. U evropskim zemljama su prisutni u Velikoj Britaniji, Norveškoj, Njemačkoj i ponajviše možda u Rusiji, uz najviše tržišno učešće od 3,6 do 6,5 odsto baš na tom, posljednjem navedenom tržištu, prenio je Autostat, uz opasku da je marka Haval već među deset najpopularnijih brendova Rusije uz rast prodaje u prvih deset mjeseci ove godine od 125 odsto.

Proizvođači iz Kine su probirljivim stanovnicima Evropske unije najviše slali hibridna i električna vozila marki MG, Lynk & Co, Aiways, BYD i Nio. Zapravo, kada malo bolje pogledamo, Kinezima su (s naglaskom na) još uvek nedostupna tržišta Sjedinenih Američkih Država i Kanade.

Zreliji će se prisjetiti da je Chery nekada bio dostupan i kod nas, ali se nije dugo zadržao, a treba reći da je ta marka ujedno bila i višegodišnji vodeći izvoznik iz Kine, pa je tako prva probila brojku od 200 hiljada vozila prodatih tokom jedne godine. Prenijećemo da je samo preduzeće o kom u ovom pasusu pišemo objavilo da je isporučilo 213 hiljada vozila na prekogranična tržišta, i to u intervalu od 1. januara do 31. oktobra ove godine, što za 145,7 odsto više nego u lanjskom periodu. Na to treba dodati i 740 hiljada vozila plasiranih unutar Narodne Republike Kine.

Chery takođe u ovom momentu prodaje automobile u osamdeset zemalja svijeta uz napomenu da upravlja radom deset fabrika izgrađenih mimo teritorije matične države. Pride, rusko tržište je jedno od najvećih za kompaniju, a to pokazuje i podatak da je u prvih deset mjeseci 2021. godine, tamo ostvaren rast prodaje od 266 odsto, što u apsolutnim brojkama iznosi oko 29 hiljada četvorotočkaša.

Na to dodajte rast tražnje za kineskim automobilima u Čileu od 101 odsto i u Brazilu od 127 odsto, i eto vam pregleda ključnih izvoznih tržišta Cherija. U tim zemljama je Chery brend broj četiri i broj devet, kako pokazuju liste najprodavanijih automobilskih marki, prenosi AutoRepublika.