Kompletna Fiatova gama bilježi pad prodaje u Evropi

Težina godina počela je da pritiska Fiatov portfolio na Starom kontinentu.

Iako je situacija u cijeloj evropskoj automobilskoj industriji vrlo delikatna, posebno tužno djeluje kada se u izvještajima vidi da cijela gama nekog proizvođača ima pad prodaje. Takav je slučaj sa Fiatom u prvom kvartalu tekuće godine na evropskom tržištu.

Malecna Panda je najprodavaniji model italijanske marke sa 34.699 registracija, i padom od 18% naspram referentnog perioda prošle godine. Tik iza nje je Fiat 500 koji je stigao do 32.247 novih vlasnika, uz manjak od 13%. Na trećem mjestu je subkompaktni SUV Fiat 500X sa 11.132 isporučena vozila (-34%).

Svi ostali modeli koji dolaze iz fabrika brenda iz Torina suočavaju se sa vrlo slabim prodajnim rezultatima u Evropi. Tako kragujevački proizvod - 500L ima svega 2.813 dostavljenih primjeraka u prvom tromjesečju 2022. godine u Evropi. To je "minus“ od čak 43%.

Nisu ni ostali članovi Fiatove familije nešto bolji… Doblo je upisao cijelih 70 prodatih četvorotočkaša, dok je potražnja za modelom Ducato ipak veća (7.614, -36 odsto).

Ipak, poseban tragičar kod Fiata jeste Tipo, automobil koji je nedavo prošao kroz restilizaciju i dobio i novo izdanje Cross. To mu očito ne pomaže mnogo, jer je u periodu od januara do marta ove godine ostvario nešto manje od 4.200 isporuka. Uz to upisao je frapantan pad prodaje od čak 52%!

Očito je da su se nad Fiatovom gamom u Evropi nadvili crni oblaci, prenosi AutoRepublika.