Koncept Hyundai Seven kao najava krosovera Ioniq 7

Menadžeri marke Hyundai mogu da odahnu. Prošla je njihova glavna premijera na Salonu automobila u Los Anđelesu. Predstavljen je veliki konceptni krosover Seven, a vođeni analogijom sa situacijom viđenom prilikom razvoja serijskog električnog automobila Ioniq 5 koji je nastao na temelju prije dvije godine viđenog koncepta Hyundai 45, novitet je prethodnica novog Ioniqa 7.

Eksterijer "sedmice" je uobličen poštujući iste principe koji su aplicirani i kod minivana Staria. Glavna obilježja uključuju dvodjelne sekcije, odnosno praktično dvospratni prednji dio vozila, četvorougaone "lukove" iznad točkova i bezmalo potpuno ravnu haubu.

Točkovi posjeduju pokretne sekcije koje su tako dizajnirane da unaprijede aerodinamičke parametre. Njihovim radom upravlja elektronika, uz mogućnost otvaranja zakrilaca kako bi se rashladile kočnice. Međuosovinsko rastojanje koncepta je na nivou od 3,2 metra, i to je otprilike jedina za sada obajvljena informacija iz spektra tehničkih specifikacija. Ovdje ćemo podsjetiti da serijski Hyundai Palisade posjeduje "samo" 2,9 metara razmaka između prednje i zadnje osovine.

Desna strana vozila posjeduje par vrata, ali ne i B stub, ali se zato s vozačeve strane nalaze samo jedna vrata. Asimetrija koju smo opisali nastaje zbog postavke enterijera koju Korejci nazivaju Premium Lounge, a koja podrazumijeva, naprijed pričvršćene dvije masivne fotelje, dok se u zadnjem dijelu vozila nalazi sofa nalik onoj koja bi mogla da krasi dnevnu sobu u domu.

Za dekoraciju enterijera se nije štedilo na bambusovom drvetu, a instaliran je prikladan tepih. U kabini je mnoštvo polica i ormarića, a dostupan je rashladni uređaj koji bi trebalo da temperaturu prikladnih napitaka drži na prijatno niskom nivou.

Hyundai Seven je zamišljen kao autonomno vozilo pa tako prednja sjedišta mogu da budu potpuno izokrenuta, odnosno usmjerena tako da, u konjukciji s ostalim elementima kabine, formiraju postavku karakterističnu za dnevnu sobu i ugodno porodično ili prijateljsko druženje. Na plafonu je montiran poveći ekran, dok je razumljiv izostanak papučica za kočnicu i gas, kao i obruča upravljača.

Iako svih ovih konvencionalnih dijelova vozila nema, montirana je upravljačka palica, takozvani džojstik koji izranja iz desnog naslona za ruku pričvršćenog za "vozačevo" sjedište.

Kao što već napisasmo, veoma je malo detalja o tehničkim rješenjima. Zna se da je Hyundai Seven postavljen na modularnu platformu E-GMP koja obezbjeđuje instalaciju sistema s naponom od 800 volti. Zahvaljujući tome, koncept bi bilo moguće dopunjavati na brzom punjaču kapaciteta do 350 kW.

Bateriju je moguće dopuniti od 10 odsto napunjenosti do 80 odsto od ukupnog kapaciteta, za samo dvadeset minuta. Objelodanjeno je i da je anticipirana autonomija ovog krosovera zavidnija od 480 kilometara.

To bi otprilike bilo sve što se zna do ovog trenutka. Serijska verzija krosovera s oznakom Hyundai Ioniq 7 sigurno se neće pojaviti prije 2023. godine, a i kada se to dogodi, onda će komercijalna modifikacija posjedovati putničku kabinu klasične koncepcije, ali se zato izgled spoljašnosti grdosije neće izmjeniti u većoj mjeri.

Na kraju još da dodamo da će prije krosovera Ioniq, odnosno već tokom 2022. godine, debitovati serijski izveden sedan Ioniq 6. Ova limuzina je najavljena prikazom prototipa Hyundai Prophecy, što se zbilo prije nekih osamnaest mjeseci, prenosi AutoRepublika.