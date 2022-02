Lexus IS: Elektrifikovana budućnost

​Nakon godina razmatranja i hibridizacije, Lexus u sportskoj verziji takođe prelazi na akumulatorska električna vozila.

Elektrifikovana limuzina miješa sportski duh RC coupéa s dizajnom IS-a s četvoro vrata kako bi najbolje ilustrovala planove.

A tu je i lijepi i luksuzni Lexus LC, koji čeka zamijenu u srednjem roku. Ako to bude bio pregled IS-a srednje klase, električna limuzina bi mogla da znači povratak u Evropu.

Generacija predstavljena 2020. se više ne nudi na "starom" kontinentu.

Coupé RC takođe postaje sve rjeđi: do marta 2022. ostaće samo 464 KS.

Lexus IS sljedeće generacije se primarno planira u električnoj verziji snage od 250 kW, sa zadnjim pogonom, do 400 kW u verziji 4×4. Domet je planiran od 590 do 700 km, po WLTP-u.