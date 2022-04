Lucid Air dobio jednostavnije modifikacije

Lucid Motors je tokom prošlog septembra pokrenuo proizvodnju električnih vozila i priveo kupcima prvi model.

Bio je to sedan s imenom Air. Do ovog trenutka je obim proizvodnje i prodaje ostao posve skroman, pa je do kraja prošle godine isporučeno 103 vozila, dok ih je u prvom tromjesečju tekuće godine otpremljeno još 190 komada.

Svi do ovog trenutka realizovani automobili su pripadali uvodnoj seriji nazvanoj Dream Edition, i njihova cijena nije mogla biti niža od astronomskih 169 hiljada američkih dolara, ali njih će biti samo 520 u kontingentu dobrodošlice. Sada tržište polako počinju da osvajaju i jednostavnije alternative, one koje neće biti ograničene u nekim limitiranim obimima.

Već je najavljen početak isporuka 139 hiljada dolara "teškog" sedana s oznakom Lucid Air Grand Touring. Ovu limuzinu pokreće duet električnih motora zahvaljujući njemu ima integralni pogon i ukupnu snagu od 830 "konja".

Kapacitet trakcione baterije je snižen sa 118 kWh koliko nudi primerak iz porodice Dream Edition na 112 kWh, dok je snaga punjača DC na nivou od 350 kW. Domet na bazičnim točkovima promjera od 21 inča iznosi 755 kilometara, ali se mogu naručiti i primjerci s felnama od 19 inča. One imaju optimizovan oblik u aerodinamičnom smislu, pa je autonomija vozila koje ih nose uvećana na 830 kilometara. Ubrzanje od nule do 60 milja na sat (97 km/h) traje tri sekunde.

Dalje je moguće poželjeti (i dobiti) Lucid Air Grand Touring Performance. Isporuke ove alternative kreću od juna, dok će cijena biti od početnih 179 hiljada dolara. Ova verzija ima električne motore s ukupno 1.065 konjskih snaga i postavku šasije koja više "vuče na sport". Naplaci nemaju alternativu pa je kupac prinuđen da se pomiri s felnama od 21 inča.

Lucid ponosno tvrdi da je to najsnažniji elektromobil na tržištu Sjedinjenih Država, pošto znamo da Tesla Model S Plaid nudi 1.034 "konjića". Uz bateriju kapaciteta 112 kWh, verzija Grand Touring Performance ima autonomiju od 718 kilometara, naspram 560 kilometara koliko pruža najjača Tesla. Ali, Lucid zaostaje po pitanju vozne dinamike: ubrzanje do 97 km/h traje 2,6 sekunci spram Tesline dvije sekunde, dok je maksimalna brzina Lucida na nivou od 270 km/h (Tesla - 322 km/h).

Imamo obećanje iz Lucida da će ove događaje nadgraditi premijera još dvije verzije sedana Air, i to prije isteka 2022. godine. To će biti Touring s pogonom na sve točkove i baterijom kapaciteta 93 kWh (s početnom cijenom od oko 95 hiljada dolara), kao i modifikacija Pure sa zadnjim pogonom i baterijom kapaciteta 88 kWh. Cijena ovog izdanja startuje od 77,4 hiljada dolara, prenosi AutoRepublika.