Mazdini novi aduti za evropsko tržište stižu sljedeće godine

Japanska marka želi da uveća prodaju na evropskom tlu, i stoga su pripremili nekoliko noviteta za ovdašnje kupce.

Mazdina ofanziva novih modela na Starom kontinentu počeće sljedeće godine, i ovaj put, akcenat je na elektrifikaciji. Barjak hibrida Mazde u Evropi poneće nova "dvojka". Zapravo, riječ je o potpuno kloniranom Toyotinom Yarisu koji sada ima Mazdinu značku na haubi.

Toyota će i vršiti proizvodnju ovog hibridnog hečbeka koji će kod Mazde biti dostupan isključivo kao klasični hibrid. Rukovodioci japanske marke očekuju solidnu prodaju tog modela, koji bi, prije svega, trebalo da im pomogne sa umanjivanjem flotne emisije štetnih gasova u Evropi.

Ono što je interesantno je da će aktuelna Mazda 2 ostati na tržištu. Tako će se doći do pomalo bizarne situacije da postoje dva različita modela potpuno istog naziva. No, "originalna" Mazda 2 jedan je od rijetkih automobila u B segmentu koja i dalje nudi atmosferski četvorocilindarski motor, i stoga je sigurno da će i dalje uspjevati da pronađe put do kupaca, bar onih koji žele takav agregat.

Zatim, Mazda sprema još jedan SUV za svoj portfolio u Evropi. U pitanju je CX-60, model koji će se postaviti iznad CX-5. Dakle, nadolazeći SUV smjestiće se u D segment, tako da se slobodno može reći da se radi o alternativi za Mazdu 6 čija je prodaja u Evropi pala na najniže moguće grane.

Još uvijek nije u potpunosti poznato kako će izgledati paleta motora ovog budućeg SUV-a. CX-60 bi trebalo da posjeduje klasične dizel i benzinske agregate, s tim da će u pomoć priteći sistem blagog hibrida. Vjeruje se da će u ponudi biti i plug-in hibrid, što je takođe poprilično potrebno Mazdi ukoliko želi da umanji prosječnu flotnu emisiju štetnih gasova.

Ono što je interesantno, to je da će CX-60 pored Starog kontinenta biti ponuđen kupcima i u Japanu. No, veliko je pitanje šta može da učini ovaj model u vrlo konkuretnom D segmentu u SUV klasi u našem dijelu svijeta.

Mazda u svojoj gami već posjeduje jedan potpuno električni model. U pitanju je MX-30, za mnoge nedorečen EV krosover. No, u Mazdi ističu da su kod tog vozila akcenat stavili na voznu dinamiku, te da je autonomija kretanja ostala u drugom planu. I kao takva, MX-30 uspjela je ove godine da upiše ozbiljan rast prodaje u Evropi (+65 odsto), i ukupno je isporučeno 10.614 jedinica (u EU).

To je ipak daleko od lidera u EV klasi, i Mazda želi da poradi na uspjehu svog električnog krosovera. MX-30 tako bi trebalo da dobije zaboravljeni Wankel agregat koji bi ovde tumačio ulogu generatora električne energije, što bi trebalo da za posljedicu ima uvećavanje dometa za pomenuti model, prenosi AutoRepublika.