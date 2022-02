Mercedes predstavio AMG-EQE

Stigao je još jedan potentni električni automobil sa značkom trokrake zvijezde.

Njemački brend otpočeo je sa elektrifikacijom AMG odjeljenja. Startovao je taj proces sa prestižnijim AMG EQS-om, a sada je EQE, električni pandan E klase, dobio svoje performantno izdanje, tačnije - dva izdanja.

AMG EQE 43 4Matic koristi dva elektromotora koji pokreću sva četiri točka. Vozaču je ukupno na raspolaganju 476 ks i 858 Nm. Prevedeno u performanse, ovaj liftbek u stanju je da obavi sprint do 100 km/h za 4,2 s, kao i da pojuri do maksimalnih 210 km/h. Elektromotori se energijom napajaju iz baterije kapaciteta 90,6 kWh.

Stoga bi domet trebalo da iznosi negdje između 462 i 533 km prema WLTP protokolu. Kada je riječ o dopuni baterije, ovaj model može koristiti brze punjače do 170 kW, što mu omogućuje da za 15 minuta punjenja obezbjedi još 180 km autonomije kretanja.

Mada navedeni model nudi ozbiljne performanse, AMG EQE 53 je ipak otišao korak dalje na tom planu. On takođe koristi dva elektromotora, ali isporučuje čak 626 ks i 950 Nm, što mu omogućava juriš do "stotke" za samo 3,5 sekundi i maksimalnu brzinu od 220 km. No, ovakve performanse poprilično "cijede" bateriju. Tako potentnija varijanta ima procjenjen rejon kretanja od 444 do 518 km.

Ukoliko su i ovakva ubrzanja nedovoljna za potencijalnog kupca, Mercedes je rješio da ponudi AMG Dynamic Plus Package koji uvećava snagu na 687 ks i mamutskih 1.000 Nm. Sa tim paketom se ubrzanje do 100 km/h završava za 3,3 sekundi, a može se dostići 240 km/h.

Mercedes je želio da performantne verzije modela EQE i dalje imaju filigransko ogibljenje, stoga su i one dostupne sa adaptivnim vazdušnim vešanjem. Na točkovima su postavljene specijalizovane Michelin Pilot Sport EV gume, posebno namjenjene performantnim električnim vozilima.

Nijemci navode i da je omogućeno upravljanje na zadnjim točkovima, radi boljih manevarskih sposobnosti. Oni se mogu okrenuti do maksimalnih 3,6 stepeni sve do brzine od 60 km/h. Pri nižim brzinama oni se okreću u obrnutom smjeru od prednjih točkova i da tako omogućavaju lakše manevrisanje na uskom prostoru.

Što se tiče dizajna, Mercedes nije predstavio ništa novo niti je ovaj AMG model nešto naročito drugačiji od obične verzije. Sve je to onako kao što se i očekivalo, s tim da stoji kritika da su Nijemci mogli da naprave jasniju razliku između dva automobila. Šta više, mnogo je onih koji ovaj AMG-EQE ocjenjuju kao ružan model, no estetika je vrlo često predmet ličnih preferencija.

Interesantno je da čak ni AMG verzije nemaju pravo na Hyperscreen postavku ekrana u enterijeru kao dio standardne opreme, već je i ovdje potrebno dodatno zavući ruku u džep. Mercedes nije dao informacije o tome kada će ovaj električni model stići u izložbedno-prodajne salone, a misterija je i njegova cijena, prenosi AutoRepublika.