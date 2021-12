Na isporuku Peugeota se čeka i do novembra 2022. godine

Kao što je to slučaj i s mnogim drugim markama, i Peugeot muke muči s isporukama novih vozila, što je posljedica krize u snabdijevanju elektronskim komponentama.

Neki modeli čak i postavljaju rekorde u pogledu dužine predviđenog roka za isporuku vozila, pa tako i konvencionalni kombi Rifter, na koji je potrebno čekati i skoro cijelu godinu.

Veoma promjenljivi, različiti rokovi isporuke zavisno od modela

Jedan od prioriteta rukovodstva Peugeota jeste lansiranje treće modifikacije modela 308. Ali novi Peugeotov kompakt stiže na tržište u zao čas. U najboljem scenariju, limuzinska verzija bi se mogla pojaviti u izložbeno-prodajnim salonima tek u maju naredne godine, dok bi kompanijski kupci mogli biti prinuđeni da čekaju i sve do jula, uz rentalne klijente koji bi morali da iskažu još dodatna dva mjeseca strpljenja preko toga. Nije nelogično, znajući da su kompanije iz djelatnosti rent-a-car one koje plaćaju najniže cijene za vozila, da oni budu i posljednji na listi prioritetnih isporuka.

Karavanska (SW) varijanta će krenuti ka kupcima iz fabričkih kompleksa, negdje od maja do jula, početka avgusta 2022. godine. Dodatno treba računati na to da su ovi rokovi opredijeljeni za otpremu iz fabrika, na šta treba dodati i prioritete u tržištima gdje vozila idu, a na sve to i vrijeme neophodno za transport.

Situacija je još grđa kod ostalih modela. Čekanje na MPV model Rifter se može protegnuti i na cijelu godinu. Električni e-Rifter bi mogao biti isporučen već nakon tri mjeseca, odnosno početkom marta naredne godine. Hibridi s oznakama 3008 i 508 su takođe brže raspoloživi od ostalih modela dok je moguće dobiti i električni primjerak krosovera e-2008, veoma brzo, možda već i ove godine ako se poruči odmah.

Ni ovo nije čudno, barem ne donekle. Peugeot favorizuje prodaju svojih baterijskih modela, uprkos žalopojkama u smislu (ne)profitabilnosti proizvodnje istih od strane šefa grupacije Stellantis, Karlosa Tavareza, pa su zato oni i ranije spremni za isporuku. Ipak, veći udio u prodajnom miksu električnih vozila puno znači kompaniji kako bi se dostigli sve brutalniji emisioni ciljevi, prenosi AutoRepublika.