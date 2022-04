Nastavlja se pad prodaje automobila u Italiji

Tokom prethodnog mjeseca na Apeninskom poluostrvu isporučeno je nešto manje od 119.500 četvorotočkaša.

To predstavlja pad od gotovo 30 odsto naspram marta 2021. godine i zaokružuje vrlo loš start za italijansko tržište u tekućoj godini. U prvom kvartalu indeksirano je 338.258 registracija, i to je manjak od 24,4 odsto u komparaciji sa proteklom godinom. No, ukoliko se rezultati uporede sa periodom prije pandemije virusa korona, odnosno 2019. godinom, onda je pad daleko dramatičniji i iznosi 36,5 odsto.

Što se tiče lidera na tržištu, nema ozbiljnijih promjena. Fiat je najpopularnija marka sa 15.582 prodata automobila u prošlom mjesecu (-41 odsto), a iza njega su Volkswagen (8.892, -35 odsto) i Ford (7.642, -29 odsto).

Kada su u pitanju pojedinačni modeli, Panda je i dalje dominantna na domaćem tržištu. U martu se za taj model odlučilo 10.209 potrošača sa druge strane Jadranskog mora. Na drugom mjestu bio je Citroen C3 uz 4.903 dostavljene jedinice.

Trećeplasirani je Lancijin Ypsilon sa 3.608 isporuka, a pet najprodavanijih upotpunili su Dacia Sandero (3.019) i Ford Puma (2.923), prenosi AutoRepublika.