Nissan predstavio novu strategiju i četiri konceptna automobila

Japanska kompanija je prije oko osamnaest mjeseci predstavila strategiju nazvanu Nissan Next, a s obzirom na činjenjicu da je pokrivala plan poslovanja za kratak period, teško da bi se uopšte i mogla nazvati strategijom.

Međutim sada je pred nama prava, dugoročna strategija, što se da zaključiti i iz njenog naziva: Nissan Ambition 2030.

Udarni cilj ovog poslovnog plana se tiče uvećanje udjela elektrifikovanih modela u prodajnom miksu kompanije na nivo od 50 odsto do 2030. godine.

Plan se tiče i luksuzne marke Infiniti, dok pod elektrifikovanim modelima, Japanci podrazumijevaju kako čisto električne verzije, tako i one hibridne. Uprava kompanije želi da u narednih pet godina uloži ogromnih 17,6 milijardi američkih dolara kako bi razvila gamu električnih četvorotočkaša.

Evropa je viđena kao buduće uporište Nissanove elektromobilnosti pa firma planira da do 2026. godine na tlu našeg kontinenta uspostavi tržišno učešće od 75 odsto vozila s elektrifikovanim pogonskim sklopovima.

Čisto da se vidi koliko je to ambiciozno, evo na primer podataka za Japan gde je taj procenat na nivou od 55, dok je u Kini cilj 40 odsto. Što se tiče Amerike, ideja je da tek 2030. godine bude dostignuto tih 40 odsto.

Globalna proizvodnja trakcionih baterija za potrebe Nissana bi do 2026. godine trebalo da dostigne 52 GWh, dok je ideja da do 2030. brojka naraste na 130 GWh. Istovremeno, kompanija očekuje da 2028. godine, u upotrebu uvede baterije u čvrstom stanju koje bi trebalo da obore cijenu po jedinici na 75 američkih dolara po kWh, uz perspektivu daljeg pada na cifru od 65 dolara. Otprilike u isto doba bi i cijena elektromobila trebalo da se izjednači (umalo da napišemo snizi do nivoa) s onom traženom za konvencionalne benzince.

Testna proizvodnja baterija u čvrstom stanju u fabrici izgrađenoj u Jokohami bi trebalo da započne već 2024. godine. Naposlijetku, Nissan želi da uloži i 176 miliona američkih dolara u infrastrukturu za dopunu baterija do 2026. godine, a kompanija planira da uveća dugoročni poslovni profit na nivo jači od 5 odsto (spram 1,5 odsto iz tekuće poslovne godine).

Kao dio strategije je uspostavljeno promovisanje 15 električnih i 8 hibridnih modela. O tome kakva će ta vozila biti, ideju bi trebalo da pruže četiri konceptna modela koja su prezentovana paralelno s pričom o dugometražnoj strategiji kompanije iz Azije. Istini za volju, jedini otjelotvoren koncept za sada je onaj prvi koji je i na naslovnoj fotografiji. U pitanju je SUV Nissan Chill-Out.

To je isti onaj krosover, čiji je tizer prikazan još ljetos, zajedno uz priču o razvojnom planu fabrike u Britaniji. Spekulisalo se da je u pitanju mlađi brat krosovera Nissan Ariya, i da je postavljen na istu arhitekturu CMF-EV s novim električnim pogonom e-4orce.

Nissan Chill-Out posjeduje prostranu i komfornu kabinu i sistem autopilota. Planiran obim proizvodnje budućeg krosovera sklopljenog u Velikoj Britaniji bi trebalo da bude 100 hiljada jedinica godišnje, ali tačan datum početka ponude noviteta nije preciziran još uvijek.

Preostala tri koncepta za sada egzistiraju, još uvijek u obliku kompjuterskih rendera, a njihov cilj je da prikažu opšti smjer razvoja kompanije.

Svaki od njih bi bio pogonjen pomenutim pogonskim sklopom e-4orce koji bi energiju dobijao iz kompaktnih baterija u čvrstom stanju.

Nissan Max-Out bi pripadao kategoriji kompaktnih roudstera s niskim težištem i vozačkom šasijom.

Pikap Nissan Surf-Out posjeduje veliki klirens i manjka za pregradu između putničkog i tovarnog dijela, što omogućava prevoz izrazito dugih predmeta.

Naposlijetku, tu je i Nissan Hang-Out iz segmenta krosovera koji je adaptiran eventualnoj želji vlasnika za bijegom u prirodu. Enterijer je podesan brojnim mogućnostima transformacije, pa može poslužiti i kao poveća vreća za spavanje, ili pak i kao prijatan dnevni boravak.

Dodatno, svi koncepti posjeduju sistem autopilota, što je dobar uvod i da iznesemo, tačnije prenesemo očekivanje Nissana da će oko 2,5 miliona vozila kompanije biti opremljena interno razvijenim sistemom ProPilot, i to do 2026. godine. Od 2030. pak, svi novi modeli japanskog diva će posjedovati ugrađen lidar, prenosi AutoRepublika.