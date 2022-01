Nova generacija Toyotinog SUV-a Sequoia debitovala u Americi

Toyota Sequoia je osmišljena na način koji je ciljao na to da se ovaj japanski adut na tržištu nadmeće s velikim američkim SUV-ovima.

Tako je Sequoia u prvim godinama tržišne egzistencije dopirala do 60 do 70 hiljada američkih kupaca, dok se Chevrolet Tahoe isporučivao u tiražu od oko 200 hiljada jedinica. Kako to obično biva, potom je tražnja za japanskim modelom Sequoia počela postepeno da opada da bi u 2021. godini bila zaokružena na samo osam hiljada otprema, u poređenju sa 106 hiljada na kontu modela Tahoe.

Ali Toyota nije željela da se odrekne učešća u ovoj tržišnoj niši, pa je nakon pikap kamioneta Tundra, predstavila SUV treće generacije s oznakom Sequoia.

Format ostaje isti, pa je tako novajlija u posjedu karoserije montirane na šasiji i s dužinom od oko 5,2 metara uz opasku da tačna cifra nije objelodanjena, ali zato jeste činjenica da model posjeduje tri reda za sjedenje. Kompletna njuška SUV-a predstavlja repliku viđene na novoj Tundru, dok su šasija i oprema, unificirane ne samo s Tundrom, već i s modelom Land Cruiser 300.

Dozvoljena masa prikolice za vuču iznosi za 22 odsto više nego ranije, pa doseže cifru od 4.080 kilograma.

Na isti način kao što smo to vidjeli kod povezanih modela, i Sequoia ostaje bez V8 motora. Ali ono što je još interesantnije jeste to što je novajlija dobio pravo isključivo na hibridni pogonski sklop.

Isti je kao onaj u Tundri, pa je tako električni motor ugrađen između 3,4-litarskog biturbo motora u V6 konfiguraciji i desetostepenog automatskog mijenjača. Za potrebe oslanjanja na isključivo električni pogon, ugrađena je frikciona spojnica koja prekida vezu s motorom s unutrašnjim sagorijevanjem. Moć ovako koncipiranog pogonskog sklopa nazvanog i-Force Max iznosi 443 konjskih snaga uz 790 Nm najvišeg obrtnog momenta.

Trakciona baterija je instalirana u zadnjem kraju vozila. Kapacitet iste nije obznanjen, ali je poznato da Sequoia, onda kada je u bešumnom režimu vožnje, može ubrzati samo do 29 km/h. Što se tiče vožnje, to jest vuče prikolice, obezbjeđen je zaseban režim nazvan Tow/Haul, u kom je angažman SUS motora neprekidan.

Tradicionalno, može se birati između zadnjeg ili integralnog pogona. Ali, ako je nekada izabrano rješenje 4x4 podrazumijevalo središnji Torsenov diferencijal, sada je upotrebljen klasičan s čvrsto povezanom prednjom osovinom i demultiplikatorom.

Smjena generacija je iskorišćena za redizajn šasije. Upravljački mehanizam računa na električnu podršku. Na prednjoj osovini su ostala dvostruka poprečna razmjena klasična za ovaj tip vozila, dok je nazad čvrst most na oprugama, baš kao kod Tundre i Land Cruisera, iako je model iz ranijeg naraštaja imao nezavisno oslanjanje.

Uz doplatu, može se naručiti i sistem adaptivnog vješanja ili zadnje osovine s vazdušnim ogibljenjem, što bi omogućilo održavanje najniže tačke od tla na istoj visini, nezavisno od težine ljudi i prtljaga koji su u vozilu. Ali, to definitivno nije sve.

Opcioni paket TRD Sport dozvoljava da se snizi odstojanje karoserije od tla, što je postignuto upotrebom Bilsteinovih amortizera s jednim cilindrom i 20-inčnim naplacima s gumama podesnim za upotrebu na dobrim putevima. Dodatno, paket TRD Off-Road uključuje vozačku elektroniku koja pogoduje vožnji na negostoljubivim terenima koji se zove Multi-Terrain Select, kao i kontrolu kretanja, zaključavanje zadnjeg diferencijala i točkove s felnama koje u prečniku posjeduju 18 inča.

Naposlijetku, najviše napredna verzija TRD Pro nudi povišenu vozačku poziciju, amortizere Fox sa zasebnim rezervoarima, terenskim pneumaticima s dodatnom zaštitom odozdo i LED pozadinskom rasvjetom rešetke hladnjaka. Umalo da zaboravimo i krovne nosače.

Bazična Sequoia posjeduje vertikalni ekran dijagonale 12,3 inča namjenjen instrumentaciji, uz još jedan na kom se očitavaju funkcije informativno-zabavnog sistema. Ta jedinica ima osam inča po dijagonali, dok se uz doplatu dobija TV s monitorom od 14 inča i projekcioni ekran od 10 inča. U kabini može biti ogledalo s ugrađenim ekranom preko kog se emituju sadržaji koje zabilježi, na stražnjici vozila montirana kamera.

Sam multimedijalni sistem je u cijelosti nov i posjeduje funkcije kontrole putem glasova, uz nužnost izgovora aktivacionih riječi poput Hey, Hi, Hello ili pak OK Toyota, kao i funkcije bežičnog osvježavanja softvera i opcije konektivnosti do pet uređaja, putem Wi-Fi veze ili predajnika 4G.

Putnička kabina može ponuditi osam ili sedam sjedišta: u prvom slučaju, trosjed je postavljen u drugom redu, dok je u drugom slučaju moguće dobiti zasebne "kraljevske" stolice. Treći red je uvijek za tri osobe, a za sve verzije, osim osnovne, opremljen je uzdužnim podešavanjem (u rasponu od 152 milimetra) i električnim preklapanjem.

Ne možete ga ukloniti ispod poda, jer je tu trakciona baterija i zadnja osovina. Zbog toga, zarad unaprijeđenja na polju upotrebljivosti i praktičnosti, obezbjeđen je sistem podesivih polica za teret: odnosno sklopivi stalak za prtljag koji se može instalirati na tri nivoa kako bi se napravio ravan pod prtljažnog prostora. U kabini i prtljažniku je ugrađena po jedna utičnica od 120 volti.

Na vrhu asortimana je postavljen trim Capstone, koji se nedavno pojavio na Tundri. Njegove glavne karakteristike su prikazane kroz presvlake od polu-anilinske kože, umetke od drvenog furnira, produžene hromirane obloge, podnožja koja se mogu uvlačiti, točkove s felnama od 22 inča i dvostrukim staklom na prednjim vratima.

Jednom rječju, ovo je "skoro Lexus", jer pod ovim brendom nema analoga modelu Sequoia. Kompleks elektronskih pomagala koji Japanci zovu Safety Sense 2.5 je već u osnovnoj opremi i on uključuje sisteme za autonomno kočenje u kritičnim situacijama (uz mogućnost raspoznavanje pješaka i biciklista) i pomoć pri zadržavanju pravca unutar saobraćajne trake, kao i prilagodljivi tempomat.

S prelaskom na treću generaciju, Toiota Sequoia će promjeniti svoje mjesto rođenja. Ako su se do sada ovi terenci proizvodili u fabrici TMMI u američkoj saveznoj državi Indijani (zajedno sa modelima Highlander i Sienna), onda će se novi model proizvoditi u istoj fabrici TMMTKS. u Teksasu kao i Tundra.

Početak prodaje zakazan je za ljeto. Štaviše, ovog puta kompanija je isključila mogućnost da dođe do kanibalizma, pošto je prethodno uklonila Land Cruiser iz američkog asortimana. Ali, van Sjeverne Amerike, malo je vjerovatno da će se Sequoija pojaviti, prenosi AutoRepublika.