Novi Aston Martin DBX707 kao najsnažniji u klasi

U prvoj godini tokom koje se u cijelosti nudio model Aston Martin DBX, isporučen je na više od tri hiljade adresa, na koji način je postao najprodavaniji model marke s natpolovičnim udjelom u realizaciji. Sada su Britanci krenuli u širenje game. Nedavno je plasirana šestocilindarska verzija, doduše samo za kinesko tržište, dok je sada debitovala i modifikacija DBX707. Biće to najsnažnija alternativa u paleti ostrvske marke, i ne samo to.

Ujedno, DBX707 na svijet dolazi i kao najmoćniji krosover u cjelokupnom luksuznom segmentu.

Naivno bi bilo očekivati, čak i nakon tako bombastične najave, da se pod haubom kočoperi neki V12, to vrijeme je već prošlost, a i ako nije u cijelosti, uskoro će biti. S druge strane, standardni Mercedesov V8 biturbo iz odjeljenja AMG i s četiri litara zapremine, je nabrijan do te mjere da bi glatko mogao da posrami i Lamborghini Urus sa 650 "konja", pa čak i hibridni Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid (680 ks).

Novi turbo punjači s kugličnim ležajevima i drugačijom kontrolnom jedinicom, donijeli su prirast sirove snage sa 550 na svih 707 "grla", uz dodatnu informaciju da je i najviši obrtni moment izmješten s cifre od 700 na cijelih 900 Nm.

Ako proširimo uzorak, pa iz luksuznog segmenta zagazimo i među velikoserijske krosovere i SUV-ove, od jačih ćemo nabasati samo na modele Jeep Grand Cherokee Trackhawk (717 ks) i Dodge Durango SRT Hellcat (720 ks), ali ni to ne pije vodu za poređenje jer je njihova proizvodnja obustavljena. Inače, ništa iz luksuznog segmenta nije ni blizu ovom Astonu, pa tako ni sam Mercedes-AMG GLE 63 S sa istim V8 motorom, s obzirom da je on navijen do "samo" 612 konjskih snaga i 850 Nm maksimalnog obrtnog momenta.

Ali, nije samo motor ono što se kod varijateta Aston Martin DBX707 razlikuje u odnosu na originalni model. Mercedesov devetostepeni automatski mijenjač s vlažnom spojnicom iz AMG-a je instaliran umjesto jedinice s konvertorom obrtnog momenta, pa to omogućava bržu izmjenu stepena prenosa i uz manje gubitaka, iako se to postiže na teret parametara koji ilustruju komfor.

Sama mijenjačka kutija nudi pošteni manuelni režim rada, a epitet je zaslužen jer je vozač zaista zadužen za izmjenu stepena prenosa. Pride, postavke elektronski kontrolisanog zaključavanja zadnjeg diferencijala su promjenjene pa je tako prenosni odnos glavnog dueta uvećan sa 3,07:1 na 3,27:1.

Zapremina pneumatskih komora standardnog vazdušnog vješanja je utrostručena, a novi amortizeri posjeduju i drugačije ventile, kao i nanovo fino podešene aktivne stabilizatore koji funkcionišu nezavisno na električnoj mreži pod naponom od 48 volti. U isto vrijeme, raspon u kom se školjka može naći udaljena od tla je zadržan i, i dalje iznosi 95 milimetara. Standardne felne imaju prečnik od 22 inča, dok su uz doplatu dostupne i jedinice promjera 23 inča.

Novi DBX707 u serijskom paketu dolazi s ugljenično-keramičkim diskovima i šestoklipnim čeljustima. Diskovi naprijed nude prečnik od 420 milimetara, dok je nazad on skromniji za tri santimetra. Novi kočni sistem je osjetno efikasniji no ranije, a uz to je i lakši za 40,5 kilograma od onog koji posjeduje standardni primjera. Kako bi se napravio pomak u hlađenju kočnog sistema na prednjim točkovima, vazduh se doprema iz dva pravca, i to kroz rešetku hladnjaka, ili putem kroz podvozje.

Dinamički parametri? Ako pričamo o najvišoj brzini (310 km/h), novi Aston Martin DBX707 drži rekord u klasi jer Lamborghini Urus dobaci do 305 km/h, the Bentley Bentayga Speed ​do 306 km/h), dok Maserati Levante Trofeo ne može brže od 302 km/h.

Ali zato s ubrzanjem od nule do 100 km/h koje potraje 3,3 sekunde, on je u ravni s modelom Porsche Cayenne Turbo GT koji nosi motor sa 640 konjskih snaga. Uzgred budi rečeno, maločas navedeni Cayenne sada drži rekord među krosoverima u pogledu najbrže odvoženog kruga na Nirburgringu, ali kreatori novog Astona Martina su namjerni da svrgnu aktuelnog šampiona, koliko već na proljeće.

Posmatran iz vana, novi DBX707 se lako raspoznaje od bazičnog modela po većoj rešetki hladnjaka s dvostruko letvicama, a i odbojnici su preoblikovani, baš kao i dnevna svjetla, pa su ovdje montirane obične trake umesto "kockastih" formi. Na zadnjem kraju ostrvskog SUV-a su vidljiva četiri završetka izduvnih cijevi i masivni difuzor koji je smješten ispod branika.

Sportska sjedišta su u serijskoj opremi, ali kome se to ne dopada, u kabini može imati ona koja naglašavaju komfor, i to je opredjeljenje koje neće izazvati dodatne troškove. U podnožju centralne konzole se nalazi dodatni rotacioni selektor uz još par tastera i oni služi za izbor različitih režima vožnje, dok se kod "rudimentarnog" DBX-a, te opcije nalaze duboko zakopane u menijima operativnog sistema multimedije. Dodatno, ovdje imamo i ručice za zatvaranje vrata.

Isporuke taze modifikacije krosovera Aston Martin DBX707 bi trebalo da započnu negdje tokom proljeća. Imajući u vidu sve osobine, doplata koju je potrebno izvršiti u odnosu na standardnu verziju i nije tako velika, pa u Engleskoj za ovo čudeo traže 189 hiljada funti sterlinga, dok "običan" staje 161 hiljadu funti.

Poređenja radi, mada marke baš i nisu za poređenje s obzirom na zaista egzotičan status Aston Martina, Porsche Cayenne Turbo GT na Ostrvu kreće s naljepnicom od 147.500 funti, prenosi AutoRepublika.