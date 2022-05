Novi Peugeot 408 stiže krajem juna

​Francuski proizvođač je najavio potpuno novi model u svojoj gami koji nosi staro ime, tačnije brojnu oznaku - 408.

U kratkom saopštenju za medije, francuski proizvođač navodi da novi auto kombinuje karakteristike SUV modela sa siluetom fastbeka, što će reći da će imati formu kupea, sa petim vratima koja se lagano spuštaju ka zadnjem kraju, piše B92.

Osim toga, navodi se i da će novi Peugeot 408 biti globalni auto, pa ga možemo očekivati i na drugim svjetskim tržištima a ne samo u Evropi.

Više detalja ćemo saznati poslije premijere, koja je najavljena za kraj juna 2022.

