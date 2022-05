Opel tvrdi da mu automobili nikad nisu bili kvalitetniji

Njemačka marka navodi da je kvalitet njihovih modela podignut na viši nivo.

Nakon što je tadašnja PSA grupa preuzela Opel u njemačkoj javnosti bilo je ozbiljne zabrinutosti "za kvalitet izrade" budućih četvorotočkaša brenda iz Riselshajma. No, PSA se brzo pokazala sposobnijom nego li glomazni General Motors, te je Opel u rekordnom roku prešao dug put od gubitaša do profitabilne marke.

Sada iz centrale u Riselshajmu stižu podaci da je kvalitet dostigao novi nivo. Kako kažu iz Opela, sve je to dio oštrijih internih procedura provjere kvaliteta. Cilj im je vrlo jasan - nulta tolerancija za greške! Detaljnija inspekcija svih dijelova prije nego što uopšte dođe do proizvodnje i sklapanja automobila, kao i dodatna provjera na kraju montažnog procesa dovela je do toga da su automobili sa značkom Opela danas kvalitetniji nego li ikada prije. Odnosno tako bar navode rukovodioci njemačke kompanije.

"U Opelu ali i cijelom Stellantisu postavili smo sebi visoke standarde kvaliteta. Želimo da postanemo lideri među velikoserijskim markama. Tamo gdje eliminišemo greške, uvećavamo naš kvalitet i zadovoljstvo kupaca. Ujedno i smanjujemo naše troškove", kazao je Uve Hohgešurc, prvi čovjek njemačkog preduzeća.

Šef Opela navodi da su standardi kvaliteta naročito poboljšani u fabrikama u Ajzenahu i Riselshajmu. Iz Ajzenaha inače stiže model Grandland, dok je u Riselshajmu nedavno počela proizvodnja nove generacije Astre. Kompakt za sada silazi sa proizvodnih traka samo u hečbek izdanju, ali uskoro će mu se pridružiti i karavanska varijanta.

Opelova služba za medije navodi i da su nezavisna tijela uočila napredak po pitanju kvaliteta. Tako je prema posljednjem izvještaju TUV-a Grandland zauzeo visoku 11. poziciju od ukupno 128 recenziranih automobila.

(AutoRepublika)