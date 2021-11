Osvježen krosover Škoda Karoq

Nakon što je češki krosover Škoda Karoq prije malo više od četiri godine predstavljen u Evropi, kucnuo je dugo najavljivani momenat premijere verzije zategnutih bora.

Model se pokazao kao uspješno za kompaniju, pa je tokom tržišnog života SUV-a prodato više od pola miliona primjeraka, na koji način se Karoq na listi bestselera Škode, smjestio odmah ispod neprikosnovene Octavije.

Primjerci krosovera Karoq se sklapaju na više lokacija. Pored fabrike u matičnoj Češkoj Republici, aktuelne su i one u Slovačkoj, Rusiji i Kini.

Ažurirani Karoq dobija nove branike, rešetku hladnjaka drugačijeg oblika koja je pride postala i šira od one s odlazeće verzije, kao i spojler na petim vratima. Sada je on duži no što je to do juče bio.

U paleti dostupnih točkova (od 16 do 19 inča), dostupne su i jedinice od 17 i 19 cola, a koje krasi dizajn optimizovan s aspekta aerodinamike.

Verzije s integralnim pogonom imaju nove obloge ispod dna koje pokrivaju rezervoar za gorivo i nezavisno oslanjanje na zadnjoj osovini. Sve u svemu, došli smo do poboljšanja koeficijenta otpora vazduha za devet odsto, pa on tako iznosi: Cd 0,30.

Diodna rasvjeta je dostupna već od uvodne verzije, iako su niže smještena svjetla za maglu utemeljena na halogenoj tehnologiji rasvjete. Uz doplatu su dostupni i takozvani matriks farovi, u kom slučaju gornje i donje sekcije farova rade sinhronizovano, dok je svjetlo za maglu operativno, samo za sebe.

Nove zadnje signalne grupe su više kompaktne u odnosu na one s odlazeće varijante, iako skuplje modifikacije posjeduju animaciju u vidu elegantnog uključivanja parking svjetala i puzeće linije pokazivača pravca.

U evropskoj gami Karoqa će ostati ponuđena verzija Sportline. Najlakše ju je prepoznati po dodacima na karoseriji u boji iste, crnim dekorom i 18-inčnim točkovima.

Enterijer jedva i da se izmjenio. Mada, sada je dostupno par novih opcija u vezi materijala za završnu obradu, što se odnosi na verziju Eco Pack, koja obiluje materijalima podložnim reciklažnom procesu. Navodi se upotreba ranije korišćenih plastičnih boca, kao prerađenog materijala.

Izmijenjena je diodna rasvjeta dok se sada može poručiti i elektropokretano vozačevo sjedište. Isto važi i za sjedišta putnika. Dostupan je i sistem autonomnog kočenja koji ostaje aktivan i pri vožnji unazad, što je dio koktela elektronskih pomagala.

Evropski Karoq je nov u uvodnoj verziji i posjeduje od sada virtuelnu instrumentaciju koja se projektuje na ekranu dijagonale od osam inča uz fiksnu grafiku. Uz doplatu možete dobiti i ekran od 10,25 inča s mnogo širim mogućnostima prikazivanja od bazične jedinice.

Što se tiče multimedijalnog sistema, dostupno ih je nekoliko različitih, odnosno nekoliko različitih veličina ekrana osjetljivog na dodir je dostupno (6.5, 8.0 ili 9.2 inča). Moguće je u evropskoj verziji naručiti i dalje trodjelnu zadnju klupu VarioFlex s mogućnošću podešavanja po dužini i raznovrsnim mogućnostima transformacije.

Paleta motora evropske verzije ostaje neizmijenjena. To znači da i dalje nema hibrida u ponudi, dok se izbor benzinaca svodi na: 1.0 TSI (110 konjskih snaga) i 1.5 TSI (150 ks). Dizele predstavlja jedinica 2.0 TDI sa 116 ili 150 konjskih snaga. Verzija Sportline se oslanja na motor 2.0 TSI sa 190 konjskih snaga.

Za transmisiju su zaduženi ručni šestostepeni ili sedmostepeni robotizovani s dvostrukom spojnicom (DSG). Integralni pogon je ponuđen s najjačim dizelom i benzincem, dok je najava za novajliju da će se pojaviti u prodaji na Starom kontinentu počev od proljeća 2022. godine, prenosi AutoRepublika.