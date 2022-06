Osvježena Toyota Corolla

Toyota Corolla je jedan od najbitnijih modela Toyote. To ne treba da čudi jer je od 1966. godine, kada je predstavljena prva generacija, prodato više od pedeset miliona primjeraka.

Japanska korporacija Toyota za 2023. godinu sprema lansiranje restilizovane verzije aktuelne iteracije. Promjene će se prije svega ogledati u blagom zatezanju bora na licu kompakta, i donijeće inauguraciju novog Toyotinog hibridnog sistema koji daje više snage uz smanjenje potrošnje i emisije ugljen-dioksida.

Ova restilizacija se odnosi na sve članove porodice koja se preziva Corolla, bilo da se radi o hečbeku s petoro vrata, karavanu po imenu Touring Sports, sportskoj verziji GR, ili pak limuzini s četvoro vrata koja se na nekim tržištima uopšte ni ne nudi.

Što se dizajna automobila tiče, nema većih promjena kod karoserije limuzine i karavana, sa jednostavnim modifikacijama mreže rešetke hladnjaka, okvira maglenki, aluminijumskih felni, dok se na ivicama pojavljuju nove grafike i reljefne šare.

Verzija GR Sport ima nove felne izrađene od lake legure s prečnikom od 18 inča, novi zadnji branik s redizajniranom donjom zaštitom, a u vozilu nalazimo i nova sjedišta sa logotipom GR utisnutim u naslon za glavu, kao i na dugmetu namijenjenom pokretanju motora… U katalogu se sada pojavljuju dvije potpuno nove farbe karoserije: Juniper Blue i Atlas Grey, a mi smo demonstrirali njihov izgled objavom naslovne ilustracije.

To što se novi model vizuelno malo razlikuje od starog manje je važno. Bitnije su modifikacija ispod haube. Otkrivamo novu, inače petu po redu generaciju Toyotinog hibridnog motora, čiji je prvi predstavnik debitovao prije 25 godina sa prvim Priusom.

I dalje su tu dva hibridna sistema, pri čemu jedan posjeduje motor radne zapremine od 1,8 litara, a drugi od 2,0 litra. Naravno, s obzirom da je pogonski sklop hibridni, oba termička agregata imaju podršku elektromotora. Modifikacije koje su izvedene na ove dvijje pogonske jedinice su značajne. Tako ukupna snaga sistema čiju osnovu čini motor od 1,8 litara raste sa 122 na 140 "konja", dok dvolitarski motor sa 184 konjskih snaga penje na 196 "grla". Nadamo se da će Jurković biti zadovoljan, uz još jedan neizbježan smajli.

Ova povećanja snage jasno omogućavaju Toyoti da njeni kupci vide poboljšane performanse. Opremljena novim 1,8-litarskim motorom, Toyota Corolla ubrzava od 0 do 100 km/h za 9,2 sekundi, i to treba staviti u odnos na 10,9 sekundi koje su karakterisale verziju prije ove modernizacije.

Pogubne emisije jedinjenja CO2 koje generiše rad motora ove verzije bi trebalo da ostanu nepromjenjene, to jest na nivou od 102 g/km. S dvolitarskim motorom, hibrid od nule do brzine od 100 km/h stiže za 7,5 sekundi, što je poboljšanje od pola sekunde, dok bi emisija CO2 trebalo da se smanji za 3 g/km na kotu od 107 g/km.

Sva ova dostignuća su omogućena modifikacijama benzinskih motora s unutrašnjim sagorijevanjem a takođe i električnih, kao i pogonske kontrolne jedinice (PCU) i sklopa mijenjačke kutije. Konačno, litijum-jonska baterija je izgubila na težini, i to za nemalih 18 kilograma, dok joj je s druge strane povećana moć zadržavanja energije. Toyota precizira da su ubrzanja sada stigla sa više osjećaja prirodnosti, to jest s manje linearnosti. To bi se moglo reći i na način da se ubrzanje sada odigrava više u skladu s očekivanjima vozača koji pritiska papučicu gasa.

Pored poboljšanja performansi, Toyota Corolla dobija pravo na najnovija dostignuća u multimedijalnom sistemu sa centralnim ekranom od 10,25 inča (dijagonala 26 centimetara) s grafikom visoke definicije i antirefleksivnim tretmanom.

Ovaj automobil će takođe ponuditi i digitalnu instrument tablu s dijagonalom od 12,3 inča (31,4 centimetra) i to s četiri dostupna režima gledanja: Casual, Smart, Sport i Tough. Novi primjerci Toyote Corolle će za realizaciju ideje o ažurnoj navigaciji biti standardno opremljeni četvorogodišnjom pretplatom na servis Toyota Smart Connect za prijem ažuriranja u realnom vremenu. A vozač će takođe moći da koristi novi glasovni asistent za kontrolu multimedijalnog sistema i određenih funkcija vozila.

Na kraju ćemo navesti poboljšanja posvećena bezbjednosti i pomoći u vožnji. Tako je pomoćnik za održavanje putanje unutar saobraćajne trake, sada u stanju da reaguje na vozila koja nailaze, dok postoji i pomoć pri izbjegavanju sudara kada vozilo skreće na raskrsnici. Vrijedi naglasiti i prisustvo pomoći pri smanjenju brzine u krivinama i izbjegavanju bočnog sudara, a tu su i druge novotarije usklađene s ovim trenutkom razvoja industrije proizvodnje automobila.

Nova Toyota Corolla će se naći u prodaji u prvom tromjesečju 2023. godine, prenosi AutoRepublika.