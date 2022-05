Otvoren Sajam automobila u Beogradu

BEOGRAD - Sajam automobila "DDOR ECO BG CAR SHOW 07" svečano je otvoren danas na Beogradskom sajmu, u prisustvu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.

Ceremoniji otvaranja prisustvuju i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović, ministarka privrede Anđelka Atansković i predsjednik Izvršnog odbora DDOR osiguranja Frančesko Maši.

Od 12. do 15. maja pod kupolom Hale 1 Beogradskog sajma predstaviće se 28 automobilskih marki, sa pedesetak premijera, od kojih je najveći broj električnih i hibridnih vozila.

Na sajmu će biti oko 210 automobilskih izlagača, zastupnika tridesetak brendova među kojima premijerno i legendarni 102 godine star, danas kinesko-britanski MG, trenutno najbrže rastući automobilski brend u Velikoj Britaniji.

Prikazaće između 120 i 140 različitih modela.

Takođe, biće izloženo 48 novih modela, od kojih su 36 premijere, a 12 noviteti. Sa potpuno električnim ili punim hibridnim pogonom biće predstavljeno njih čak 36.

Potpuno električnih automobila među premijerama i novitetima je cak 25, što je za više od 50 odsto.

Organizatori sajma ističu da je ovo prva ovakva manifestacija u Evropi održana nakon pandemije.

"Ovo zaista jeste podvig, jer do pre samo tri meseca ovakav projekat je bio nemoguća misija. Međutim, mi smo krajem prošle godine promenili koncept manifestacije. Do sada su sjamovi imali jak komercijalni efekat, bilo je dosta prodaje automobila, a ove godine to neće biti slučaj. Dodali smo prefiks "eko" jer su tema ekološki napredna vozila", rekao je juče projekt menadžer Beogradskog sajma Zoran Lupšić.

Domaća publika imaće prilike da vidi električne i hibridne modele čija prodaja još uvijek nije počela.

Organizaciju sajma podržala je Srpska asocijacija uvoznika vozila i dijelova.

"Imamo i jedan novi brend, to je čuveni britanski MG koji je u kineskom vlasništvu i koji proizvodi i predstavlja isključivo električne automobile", najavio je Lupšić.

Paralelno sa "DDOR BG ECO CAR SHOW 07", u Hali 4 održava se i 14. salon motocikala, kvadova i sličnih vozila "Motopashion".

"Motopašion" će ugostiti 50 izlagača, koji će predstaviti tridesetak brendova motocikala, ATV i ostalih motornih vozila iz te kategorije, sa više od 80 modela.

Ljubitelji starih vozila će u Hali 3 moći da vide izložbu oldtajmera, a u okolnim manjim halama predstaviće se proizvođači dijelova i opreme.