Ovo su najčudniji automobili

Sigurno je bilo mnogo čudnih automobila tokom proteklih decenija.

U ovoj listi ćemo se fokusirati na one iz Evrope i početka ovog veka. To su modeli koje sigurno znate, i očigledno su neobični, i to ne na loš način, jer su privukli pažnju:

1. Volkswagen CrossTouran

Istina je da su sada svaki crossover i minivan moderni, ali kada je Volkswagen predstavio Touran, ideja avanturističkog minivana bila je veoma neobična za ljude. Imao je nešto veće vješanje, veće gume i plastičnu zaštitu na šasiji.

2. Volvo C30 R-Design

Volvo C30 je bio neobičan u svom segmentu. Dijeleći platformu sa Focusom, Volvo je odlučio da napravi sopstveni kompakt. Ipak, najšokantnija verzija je bio sportski R-Design, iako sa legendarnim petocilindričnim motorom švedske marke nije bio nimalo loš. Dobra kupovina na korišćenom tržištu, bez sumnje.

3. Škoda Yeti

Škoda Yeti je doživjela veliki uspjeh u prodaji. U stvari, mnogi su i dalje ljuti na Škodu što ju je zamijenila dostojanstvenim, ali dosadnim Karok-om. Yeti je bio savršen brak između kompakta i crossovera. Bio je dostupan čak i sa pogonom na sve točkove - praktičan, dinamičan i ekonomičan. Naravno, njegova estetika je bila diskutabilna, iako je ušao u istoriju kao jedan od kultnih modela brenda.

4. Opel Zafira OPC

Pretpostavljamo da je jedini razlog zašto je Opel odlučio da proizvede Zafiru OPC taj što je Ford uveo Volvo petocilindrični motor u S-Mak. Nije to bio baš loš auto, ali je prošao nezapaženo, barem dok nije stigao ovaj performans. Imao je 2,0-litarski turbo benzinski motor od 240 ks koji je korišćen i u modernoj Astri OPC, a stotku je uhvatio za 7,8 sekundi.

5. Renault Vel Satis

Vel Satis je odličan primjer kako Renault proizvodi svoje proizvodne verzije bez skoro nikakvih promjena u prototipu. Bila je to vrlo čudna kombinacija: kombi na vrhu i limuzina u donjoj polovini. Nije bio lijep auto, ali je imao svoje čari. Kvalitet izrade je bio veoma dobar i pored toga bio je dostupan sa motorom koji koristi Nissan 350Z.

