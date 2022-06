Predstavljen krosover pete generacije Lexus RX

Lexus RX je bio jedan od pionira u segmentu premijum krosovera, a od 1998. godine kada se pojavio u katalogu japanske marke, isporučen je na više od 3,5 miliona adresa. Do sada se nudio u četiri naraštaja, dok je juče premijeru doživio SUV pete iteracije. Razvojni tim se potrudio da očuva identitex modela RX i u tom smislu je i zadržao prepoznatljivi plutajući krov noviteta, kao i karakterističnu liniju prozora i dnevna svjetla izvedena u stilu bumeranga.

Ipak, i promjena je bilo više nego dovoljno da se opravda smjena generacija.

Japanski adut nove generacije, Lexus RX se preselio na modularnu arhitekturu GA-K ( platforma TNGA ), a ona nudi novo oslanjanje na zadnoj osovini (multilink umjesto Mekfersona) a obezbjeđuje i niže težište za cijelih 15 milimetara. To obećava bolju voznu dinamiku, iako je i dalje implementiran poprečna postavka motora uz zadržan prednji pogon.

Proširena je upotreba čelika visoke čvrstoće, pa je došlo do popravke parametra krutosti karoserije. Na primjer, torziona čvstina čelika od 1.180 MPa je korišćena kao reperna za ojačanje, dok je na krovu taj parametar na nivou od 1.470 MPa. U isto vrijeme, blatobrani i hauba su izliveni od aluminijuma, a krosover je postao lakši za 90 kilograma u odnosu na odlazeći SUV.

Dužina RX-a se nije mijenjala (4.890 milimetara), ali je automobil sada širi za 25 mm pa nudi po toj koordinati 1.920 mm. Vozilo je i za 10 mm niže (1.695 mm) u odnosu na model koji odlazi u arhivu. Među osovinama je sada za 60 milimetara duži prostor (pa sada mjeri 2.850 mm). Prednji prepust je impozantan i mjeri više od jednog metra, što je očuvana karakteristika od ranije.

Zadnja osovina je izmještena bliže kraju automobila i zato je vozilo i postalo duže. Prednji trag točkova je proširen za 15 mm, dok je prirast kod zadnjeg para (kako kažu zapadna braća) kotača na nivou od 50 mm. Kupci će moći da se opredjele žele li gigantske felne prečnika 19 cola, ili one grotesknije od 21 inča.

Interesantno, samo je 10 mm od ukupnih 60 mm, otišlo na uvećanje međuosovinskog razmaka. Razmak između redova za sjedenje je uvećan za samo toliko. Preostalih 50 milimetara međuosovinskog razmaka je otišlo na bogaćanje prtljažnog prostora.

Japanci ne rekoše kolika je zapremina gepeka sada, ali se kaže da je i visina tovarnog prostora sada impozantnija za 30 milimetara. Zadnja sova je podijeljena u racio odnosu koji je očekivan 40:20:40.

Enterijer novog RX-a je izrađen, uostalom kao i kod niže rangiranog Lexusa NX-a, u skladu s fazonom koji je donio novi koncept Tazuna. Inače, s japanskog jezika se riječ "tazuna" prevodi kao "uzde". Glavna ideja se tiče implementacije kontrola svih vozačkih funkcija orijentisanih ka vozaču.

Evo i najviše ilustrativnog primjera: RX je izgubio panel koji služi za titranje prstiju nad njim, pa je umjesto toga dobio displej multimedijalnog sistema koji je osjetljiv na dodir, a i postavljen je bliže vozaču.

Multimedijalni sistem može da posjeduje ekran dijagonale 9,8 ili pak od 14 inča (ranije je to bilo maksimalno 12,3 inča), a na nekim tržištima (na primjer, u Evropi) biće ponuđena samo druga opcija. Sistem Lexus Link Pro je čak 3,6 puta brži od prethodnog uređaja, pruža glasovnu kontrolu, naprednu onlajn funkcionalnost i daljinski pristup s pametnog telefona.

Za kontrolu prenosa sada je odgovoran "mobilni" džojstik, dok konturno, odnosno ambijentalno unutrašnje osvjetljenje ima paletu 64 nijansi boje koje se mogu izabrati, a među opcijama je kabinsko ogledalo sa ekranom na kom se prenosi slika obezbjeđena zahvaljujući montaži kamere na repu SUV-a.

Kamera za nadzor nad statusom koncentaracije vozača je postavljena iznad volana. Elektronski kompleks Lexus Safety System + 3.0, koji uključuje adaptivni tempomat i mnoge druge elektronske šegrte, može zaustaviti automobil ako prepozna da je vozač zaspao ili se daleko onesvjestio.

Od modela NX, novajlija je naslijedio električne brave za vrata e-Latch. To znači da ako poželite da ih otključate iznutra, morate samo da pritisnite ručicu, iako je sačuvana i mogućnost hitnog mehaničkog otvaranja (za to se kvaka mora, kako je već decenijama i uobičajeno, povući prema sebi) . Elektronika može nasilno blokirati bravu ako otkrije opasnost (na primjer, automobil koji se približava sljedećoj traci). To znači da nećete moći da otvorite vrata ako to vodi ka potencijalnoj povredi (putnika ili vozila).

U asortimanu više nema V6 motora, ostali su samo četvorocilindrični agregati. Zapravo, sada postoji samo jedna čisto benzinska modifikacija. Lexus RX 350 je opremljen turbobenzinskim motorom radne zapremine 2,4 litre s četiri cilindra. On je inferiorniji u odnosu na prethodni atmosferski V6 s 3,5 litra, ali samo po snazi (279 ks prema 299 ks), ali ga nadmašuje po visini najvišeg obrtnog momenta (430 Nm naspram 370 Nm).

Takav krosover posjeduje osmostepeni "automatik", prednji ili pogon na sva četiri točka. U posljednjem slučaju, ubrzanje do "stotke" traje 7,1 sekundu u odnosu na 8,2 sekundi za prethodni model sa šest cilindara. Za neka tržišta biće ponuđena smanjena snaga do 249 "konja".

Ali izbor hibrida je od sada proširen. Asortiman ponude hibrida otvara varijacija označena sa Lexus RX 350h. On nudi atmosferski motor zapremine 2,5 litra koji radi u tandemu sa električnim motorom i elektromehaničkim varijatorom.

Kao i ranije, opcioni pogon na sva četiri točka E-Four je obezbjeđen zahvaljujući ugradnji posebnog elektromotora na zadnjoj osovini. Maksimalni povrat snage ovog sistema je na nivou od 245 konsjkih snaga i 316 Nm obrtnog momenta. Hibrid sa pogonom na sva četiri točka može da ubrza do "stotke" za tačno 8 sekundi.

Plug-in hibrid Lexus RX 450h+ se pojavio po prvi put u katalogu. Posjeduje skoro isti set agregata, ali je pogon na sva četiri točka E-Four već u bazičnom izdanju i ugrađeni su snažniji elektromotori, pa je vršna snaga na koti od 306 "konja".

A umjesto skromne nikl-metal hidridne baterije, tu je litijum-jonska baterija od 18,1 kWh, a koja se može puniti iz zidne utičnice. U električnom režimu, takav krosover može postići brzinu kretanja od 135 km/h i može putovati do 65 kilometara, pre nego što osjeti nasušnu potrebu za dodatnom porcijom struje iz spoljnog izvora. A u hibridnom režimu, ubrzanje do "stotke" traje 7 sekundi.

Nova gama krosovera je krunisana vrelim hibridom dugačkog naziva: Lexus RX 500h F Sport Performance. On daje fundamentalno različit pogonski sklop, pa umjesto atmosferca, nudi turbo motor zapremine od 2,4 litre, a umjesto elektromehaničkog varijatora, tu je šestostepeni automatik s konvertorom obrtnog momenta. Električni motor je integrisan između njih, dok ga druga frikciona spojnica isključuje od SUS motora, kako bi se kretalo u bešumnom režimu. Tandem pokreće prednje točkove.

Pogon na sva četiri točka se ne zove E-Four, već Direct4 (na isti način kako je to urađeno kod električnog automobila zvanog Lexus RZ), jer je umjesto skromnog pomoćnog motora na zadnjoj osovini ugrađen elektromotor od 109 konjskih snaga.

Maksimalna snaga hibridnog sistema je na nivou od 371 "grla" i 550 Nm, vreme ubrzanja do "stotke" je 6 sekundi. Pride, kočnice sa šestoklipnim čeljustima su na prednjoj osovini, dok dobro raspoloženje vozača može da svesrdno podrži i potpuno kontrolisana šasija. Ali, takav krosover se ne može puniti iz zidne utičnice, a ima kompaktnu nikl-metal hidridnu bateriju.

Za manje moćne verzije, kao i ranije, obezbjeđen je jednostavan sportski paket, koji se sada zove F Sport Handling. On uključuje drugačiji komplet dodataka na karoseriji, različitu masku rešetku, unutrašnji dekor i ponovo podešeno vješanje.

Pretpostavlja se da će benzinska i "jednostavna" hibridna verzija ući na tržište istovremeno - ove jeseni. Ali punjivi hibrid će biti odložen na rok od nekoliko mjeseci. Izduženi Lexus RX L neće doživjeti premijeru u novoj generaciji jer će njegovo mjesto zauzeti poseban model koji će se zvati Lexus TX i koji će dolaziti s tri reda sjedišta, iako će njegov debi biti upriličen tek 2023. godine, prenosi AutoRepublika.