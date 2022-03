Predstavljen serijski MPV Volkswagen ID. Buzz

Prvi automobil na novoj arhitekturi grupacije Volkswagen koja je predstavljena skraćenicom MEB i koja je konstruisana da bi bila osnova novoj porodici električnih četvorotočkaša, je trebalo da bude onaj iz segmenta monovolumena.

Naposljetku, projekat električnog kobija u stilu starovremenskog Volkswagena iz te klase, onog s motorom smještenim nazad, najavaljen je još prije šest godina, onda kada je debitovao izložbeni model VW Budd-e.

Onda je tokom 2017. godine prikazan i novi koncept minivan ID Buzz, a vidimo da je sada debitovao serijsku verziju atraktivnog kombija.

Vragolasto ime koncepta, onako kako to Nijemci znaju da daju, je zadržano, iako je malo redosljed karaktera izmijenjen, to jest dodati su razmaci i jedna tačka između. Pravilno napisan naziv noviteta sada glasi: ID. Buzz.

Sama riječ "buzz" na engleskom jeziku predstavlja glagol koji opisuje "zujanje" što zaista i jeste karakteristika električnih automobila, ali predstavlja i aluziju na drugu čuvenu riječ "bus", a ona je podsjetićemo, upotrebljavana da se opišu originalni modeli Volkswagena T1 i T2, iz klase minibuseva sa motorom instaliranim u zadnjem dijelu vozila. Novi električni pulen njemačkog koncerna je naslijedio taj stilski izraz s osobenim prednjim krajem, karakterističnom linijom prozorskih pragova i dvobojnom šemom nijansi, što je dio liste dostupnih opcionala.

Međutim, sama postvaka vozila je u potpunosti usklađena s modernom erom. Prednja sjedišta više nisu pozicionirana direktno iznad prednje osovine, kako je to ranije bio slučaj, već su izmještena više unazad što se može smatrati ozbiljnim pomakom ka boljem držanju na drumu.

Ujedno, to je i razlog zašto više nema samo dva stuba, posmatrano s boka već ih je četiri ispred vozača. Dobro je i to što konstruktor kaže da je ovde vodio računa o tome da se ne naruši preglednost. Ali, razvojni tim je baš prolio silan znoj ne bi li unaprijedio aerodinamiku vozila, pa je i rezultat koji su postigli zavidan. Otpor vazduha odslikava koeficijent od izvanrednih Cd 0,285, što je u ovoj klasi automobila fenomenalan rezultat.

Do ovog trenutka, putnička verzija modela Volkswagen ID. Buzz je predstavljena samo u varijanti sa standardnim međuosovinskim razmakom od 2.988 milimetara. To je bezmalo identično onom koje krasi model Caravelle iz serije T6.1 (3.000 mm), iako nova T7 serija Multivan nudi i svih 3.124 mm između prednje i zadnje osovine.

Ali, ID. Buzz je inferioran u odnosu oba "ugljenovodinična" modela, mjereno po dužini: 4.712 mm spram 4.892 mm i 4.973 mm, redom. Novajlija je širok 1.985 mm, dok je visina na nivou od 1.937 mm. Moguće je birati točkove koji će integrisati naplatke prečnika između 18 i 21 inča.

Ako znamo da konvencionalni modeli Caravelle i Multivan nude tri reda sjedišta za smještaj putnika, onda treba reći da električni Volkswagen ID. Buzz i dalje ima samo pet mjesta za sjedenje. Ovo je pomalo čudno jer je jasno da ima dovoljno mjesta i za treći red sjedišta, što jasno otkriva i podatak o zapremini prtljažnika od 1.211 litara do nivoa prozora.

Kada se zadnja "sofa" spusti, dobija se utovarna zapremina od 2.205 litara. Da naglasimo da se uz doplatu mogu naručiti i rasklapajući stočići u drugom redu sjedenja.

Čeoni panel je izveden u istom stilu kakav smo vidjeli i na drugim članovima porodice Volkswagena s oznakom ID. To praktično znači da imamo ekrane i senzore i najmanji mogući broj fizičkih prekidača. Postavke multimedijalnog sistema se očitavaju putem ekrana dijagonale od 12 inča, a ponuđena je i mogućnost bežičnog osvježavanja softvera, kao i podrška protokolu komunikacije između vozila s drugim četvorotočkašima i infrastrukturom (Car2X).

Za presvlačenje sjedišta montiranih u kabini lijepog kombija su upotrebljeni samo vještački dobijeni materijali, a tu mislimo i na onaj izveden reciklažom plastičnih flaša. Jasno je da ovde kože nema!

Lista opcionala nije skučena. Uključena je konturna, odnosno ambijentalna rasveta sa 30 nijansi koje može da ponudi, a tu su i sedišta kojima se upravlja uz pomoć električne energije. Najavljeni su čak i čistač leda i otvarač za boce (pri čemu je ovde teško ne pomenuti idiotluk domaćeg uvoznika koji vozila marke Škoda lišava serijske opreme u vidu vazdušnih jastuka!) Pride, po kabini su razasuti simboli za koje se kod nas odomaći "staroslovenski izraz" emitokoni, a javljaju se i u vidu siluete automobila.

Dio opreme se tiče i sistema autonomnog kočenja u slučaju opasnosti, kao i sistema za održavanje pravca unutar saobraćajne trake. Na listi serijske opeme nije adaptivni tempomat, ali se za njega može doplatiti.

Što se tiče mehanike, već rekosmo kako je ona ovde tipična za vozila njemačke grupacije koja počivaju na platformi MEB. U trenutku lansiranja minivana nazvanog Volkswagen ID. Buzz, on će biti ponuđen u izvođenju samo s jednim motorom koji pokreće točkove na krajevima zadnje osovine. Taj agregat će isporučivati 204 konjske snage i 310 Nm obrtnog momenta.

Za sada je najavljena implementacija samo jedne trakcione baterije, i to one kapaciteta od 82 kWh. Dostupna je opcija apsorpcije električne energije od 11 kW (AC), ali je moguće kačiti novitet i na superbrze punjače snage do 170kW. Povrh toga, nemački masovno proizvedeni kombi će biti u stanju i da emituje struju ka spoljnim potrošačima. Navodi se domet s jednim punjenjem baterija od oko 400 do 450 kilometara, dok je deklarisana najviša brzina kretanja više nego dovoljna za klasu vozila kojoj pripada, a i spram aktuelnih ograničenja u ovoj oblasti, i ona iznosi 145 km/h.

Pored putničke verzije minivana, njemački brend je predstavio i teretni model Volkswagen ID. Ponijeće naziv Buzz Cargo. Karakterišu ga iste dimenzije kao one koje ima putnički blizanac, s tim da je tovarni odjeljak zapremine 3,9 kubnih metara. Zahvaljujući tome, u njega staju dvije, takozvane evro palete tereta.

Ovde valja reći da se uz doplatu kabina može učiniti trostrukom. Naposljetku, porodica ovog modela će se dalje širiti, pa ćemo dobiti izvođenja s integralnim pogonom, produženim međuosovinskim rastojanjem (do 3,3 metra razmaka između prednje i zadnje osovine). Dodatno, biće moguće naručiti i verziju s tri reda sjedenja i trakcionom baterijom kapaciteta od 111 kWh.

Za sklapanje novog Volkswagenovog kombija s oznakom ID. Buzz će biti zadužena fabrika u Hanoveru gdje se već i montiraju konvencionalna vozila grupacije koja služe u privrednom sektoru.

Proizvodnja kreće dok smo još u prvom polugodištu ove godine, dok je početak prodaje na tlu Starog kontinenta najavljen za jesen.

Procjenjena cijena će se kretati od 55 hiljada evra pa naviše, koliko će se tražiti za putniču verziju, dok će vlasnici modifikacije Cargo morati da plate najmanje 48 hiljada evra.

Proizvođač velike nade polaže i u plasman vozila na sjevernoameričkom tržištu jer sve prognoze govore u smijeru veoma jake tražnje za ovim kombijem na toj teritoriji.

(AutoRepublika)