Prva fotografija neimenovanog SsangYonga

​Na globalnoj mreži se pojavila prva ilustracija novog krosovera iz palete posrnule kompanije iz Južne Koreje SsangYong.

Novi model korejskog brenda dolazi s fabričkim indeksom KR10 i u asortimanu SsangYonga će biti pozicioniran jedan stepenik ispod aduta zvanog Torres.

Fotografija noviteta kompanije čija sudbina već dugo visi o koncu i na ivici je opstanka je nastala u Južnoj Koreji, Očigledno se na slici vidi modela koji je još uvijek aktuelan pod navedenim kodom, ili pak pod šifrom X200. Iako će novajlija biti nešto skromnija ponuda od Torresa, on će umnogome biti unificiran s istim. Za sada nemamo informacije niti o datumu premijere, a ni o momentu početka tržišnog života isto, pa je sudbina ovog vozila i dalje pod pitanjem.

SsangYong je tokom 2021. godine objavio više fotografija, preciznije rečeno crtanih ilustracija novog i obećavajućeg terenca s oznakom X200, a kao što možete vidjeti iznad, on liči na ovih dana i ovog jutra pominjani Jeep Wrangler i na njegovog taze rivala nazvanog Ford Bronco. Neki izvori kažu da će se novajlija na Starom kontinentu prodavati pod imenom Tivoli, ali će na domaćoj teritoriji, to jest u Južnoj Koreji on i dalje ostati poznat kao KR10.

Vjeruje se da je naslovna fotografija nastala u tehničkom centru SsangYonga i kao što vidimo, samo nam djelimično otkriva stil novog SUV-a. Pošto znamo da je Torres izveden u brutalnom stilu Powered by Toughness, a znamo i da će novajlija biti usaglašen s Torresom, nije teško zamisliti da rukovodstvo SsangYonga u stvari namjerava da izgradi imidž brenda u duhu SUV-a. Sudeći po izjavi glavnog dizajnera korejskog društva, Li Kanga, kompanija će baštiniti svoju budućnost na temelju prošlosti gdje se ističe prva generacija modela Korando, a koja je na trakama proizvodnje opstala u intervalu od 1983. do 1996. godine.

Iako je u nedavnoj prošlosti SsangYong bio na ivici totalnog povlačenja u istoriju i beznadežnog stečaja, sada ima svaku šansu da se vrati normalnom poslovnom životu. Ovo zahvaljujući tome što je došao pod kontrolu velikog koncerna iz hemijske industrije, grupacije koja nosi ime KG Group. Kapital je prometovan po cijeni od 699,5 miliona američkih dolara, a u konkurenciji za novog vlasnika su bili i Kanglim, kao firma angažovana u proizvodnji specijalnih vozila i građevinskih kranova, kao KH Feelux (industrija rasvjete).

(AutoRepublika)