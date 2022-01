Prvi električni Lamborghini - crossover?

Odavno znamo da Lamborgini neće izbjeći elektrifikaciju. Kako je ranije najavljeno, manje-više znamo kada će se to dogoditi.

Sada šef brenda otkriva šta tačno može očekivati.

Lamborghini je zvanično najavio svoje planove za budućnost u maju 2021. godine, potvrđujući da namjerava da elektrifikuje čitav asortiman do 2024. i da predstavi svoj prvi potpuno električni model do 2030. godine. Stephan Vinkelmann je detaljno objasnio u intervjuu za magazin Autocar.

Kako je najavio šef, prvi električni Lamborgini biće krosover 2+2 ili četvorosjed sa povećanim klirensom.

"Kada je riječ o prvom potpuno električnom automobilu, jasno je da je naš pristup jasan i pažljiv. Naravno, jer mi kažemo: 'Da, elektrifikacija je dio naše budućnosti'. I budite oprezni, jer mi kažemo: 'Ovo je potpuno nov automobil - četvrti model. To je segment u kome nismo bili decenijama - automobili sa 2+2 ili četvorosjeda'", rekao je Vinkelman, a citira Autokar.

On je dodao da bi novi prijedlog mogao da bude još univerzalniji od Urusa. Manje puristički, što bi trebalo da rezultira više slobode za dizajnere i inženjere. On je priznao da je još rano govoriti o detaljima, a sam projekat će zvanično početi kasnije 2022. On takođe nije negirao da će razvoj automobila biti brži i lakši zahvaljujući dostupnosti Folksvagenovog znanja i tehnologije. To naravno ne znači da automobil neće zadržati Lambo karakter.

On je otkrio i planove za drugu generaciju Urusa, koja bi trebalo da bude gotova poslije 2028. godine. To će biti "potpuno novi potpuno električni automobil bez opcije motora sa unutrašnjim sagorijevanjem". To znači da će do 2030. godine Lambo ponuda uključivati najmanje dva modela koji rade isključivo na struju. Da li će ovo biti početak kraja za brend koji danas poznajemo?

Ne nužno - prema Vinkelmanu, još uvijek postoji nada za motore sa unutrašnjim sagorijevanjem u vidu njihove hibridizacije. Sintetička goriva se još uvijek razvijaju.

"Ovo su vrata koja za sada ostavljamo otvorena", rekao je šef Lamborginija.

(b92)