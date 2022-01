Renault od 2030. u Evropi potpuno električna marka

​Renault se službeno pridružuje skupini marki koje su postavile rok za prelaz na elektromobilnost u Evropi.

To je potvrdio i sam šef, Luca de Meo, otkrivši i tačan datum transformacije.

Izvršni direktor Renaulta Luca de Meo otkrio je detalje na nedavnoj konferenciji za novinare u tehničkom centru izvan Pariza.

Prije svega informisao je o planovima brenda za budućnost. To, kao što lako možete pretpostaviti, obilježava elektromobilnost. Barem u Evropi.

Prema de Meovoj najavi, najkasnije do 2030. Renaultova ponuda za Evropske kupce biće ograničena samo na modele s električnim pogonom. To je značajna promjena u odnosu na prethodne najave. Međutim, Dacia će prodavati automobile koje pokreću motori sa unutrašnjim sagorijevanjem do posljednjeg mogućeg momenta.

Odluka je nesumnjivo diktirana planovima EU da značajno ograniči prodaju automobila s unutrašnjim sagorijevanjem, pa čak i zabrani njihovu registraciju nakon 2035. godine. Međukorak je uvođenje restriktivnih standarda Euro 7 za emisiju štetnih gasova 2025. godine, što će biti izazov za proizvođače automobila s unutrašnjim sagorijevanjem. Moguće je da će i oni pridonijeti daljnjem rastu cijena.

Marke poput Peugeota, Fiata, Opela, Forda i Renaulta odlučile su maksimalne resurse usmjeriti na elektromobilnost, najavljujući potpuni odmak od motora s unutrašnjim sagorijevanjem u Evropi.

"Imamo odgovornost učestvovati u transformaciji koja ima za cilj da Evropa postane CO2 neutralna", rekao je de Meo, prenosi automobil.ba.