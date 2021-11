Renault optužen za lažiranje testiranja izduvnih gasova

Car Claim fondacija je uputila poziv kompaniji Renault et al, koja je uvoznik i zastupnik francuske marke za Holandiju.

Po dokumentu od 167 stranica, više od 150.000 vozila uvezenih u ovu zemlju, proizvedenih između 2009. i 2019. s 1,5-litarskim dCi motorima, navodno je koristilo nedozvoljeni sofver.

Tužba grupe građana procjenjuje se na između 450 miliona i milijardu evra. Drugim riječima, otprilike takve sume bi Renault morao da se odrekne ukoliko izgubi na sudu. Zašto se dotični softver smatra nelegalnim?

Po predsjedniku, Gvidu van Vorkomu, "dotična vozila emituju do 16 puta više azotnih oksida nego što to regulativa dozvoljava. U Renaultu i Daciji su to znali, ali nisu o tome informisali svoje kupce, koji su na taj način bili zavedeni od strane Renaulta, plativši previše za neispravan proizvod“.

Naravno, paralela može biti napravljena s Volkswagenom. Čuveni "dizelgejt" je započeo optužbama koje su dovele do otvaranja ekološke "Pandorine kutije". Po obavještenju o kršenju zakona koje je izdala Agencija za zaštitu životne sredine, softver u TDI motorima isključuje sistem kontrole izduvnih gasova pod normalnim okolnostima, što rezultira emisijom NOx 40 puta većom od dozvoljene.

Azotni oksidi formiraju smog u kombinaciji s isparljivim organskim jedinjenjima. Takođe mogu da reaguju s amonijakom i još nekim supstancama, kreirajući azotnu kiselinu, što rezultira kiselim kišama. Uglavnom, jasno je da su azotni oksidi izuzetno nepoželjna stvar u našim plućima.

Renault je odgovorio na poziv, tvrdeći da su sva vozila opremljena 1.5 dCi motorima homologovana u skladu sa zakonom, ističući da nijedno ne posjeduje ilegalan softver, kao što to tvrdi Car Claim Foundation. Ipak, Renault je u junu optužen za obmanu povodom emisije izduvnih gasova u Francuskoj. Francuski istražitelji tvrde da su se u periodu do 25 godina visokopozicionirani rukovodioci služili manipulativnim strategijama da bi lažirali rezultate na testiranjima emisije izduvnih gasova.

(Vrele gume)