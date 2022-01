Renault postepeno razotkriva motor Austral

​Novi SUV je u završnoj fazi razvoja, "maskiran" je i pušten na evropske puteve radi testiranja.

Renault Austral, koji će naslijediti odlazeći Kadjar, u posljednjoj je fazi razvoja, kažu u francuskom proizvođaču.

Renault objašnjava da se prije zvaničnog početka prodaje novog modela, na pretprodukcijskim vozilima mjesecima sprovode opsežni testovi kako bi se obezbijedio najviši kvalitet i pouzdanost.

Testovi izdržljivosti omogućavaju da se provjeri pouzdanost i dugotrajnost različitih sastavnih dijelova. Među njima je i novi motor kojim je opremljen SUV Austral i na kome je prvi put u Renaultu upotrijebljena tehnologija 48-voltnog "lakog" benzinskog hibrida.

U ovoj testnoj fazi flota od stotinjak vozila preći će dva miliona kilometara, kažu u kompaniji.

Novi SUV će proputovati kroz Francusku, Španiju, Njemačku i Rumuniju kako bi se provjerila ispravnost prethodno dobijenih vrijednosti.

Tako će 900 vozača preći 600.000 kilometara u stvarnim uslovima na otvorenom putu i još 1.400.000 kilometara na trkačkoj stazi.

Ovi testovi će, između ostalog, omogućiti da se provjere postavke nove platforme CMF-CD3, sistemi za pomoć u vožnji, zvučna izolacija i udobnost ogibljenja.

Ovaj motor sa direktnim ubrizgavanjem je izrađen od aluminijuma kako bi se smanjila njegova masa.

Koristi tehnologiju varijabilnog otvaranja ventila da bi se smanjila potrošnja kada nije neophodna maksimalna snaga, ali i da bi se razvio veći obrtni moment i snaga prilikom intenzivnije upotrebe motora.

Novi 48-voltni "laki" hibrid je opremljen litijum-jonskom baterijom od 12 V, inverterom 12-48V i elektropokretačem od 48V i omogućava regenerativno kočenje i razvijanje dodatnog obrtnog momenta.

Renault navodi da sve to omogućava prosječnu potrošnju od 5,6 l/100 km i emisije CO2 od 127 g/km u mješovitom ciklusu vožnje prema WLTP standardu. Austral opremljen ovim agregatom ubrzava od 0 do 100 km/h za 8,8 s i od 80 do 120 km/h za 7,3 s.

Novi SUV biće predstavljen u proljeće 2022.