Rimac najavio svijetlu budućnost za Bugatti

Mate Rimac, prvi čovjek novoosnovane kompanije Bugatti Rimac, najavljuje svijetlu budućnost za Bugatti.

Mate Rimac je u nedavnom intervjuu za britanski Autocar otkrio da je udruživanje s Bugattijem bila najbolja odluka, apsolutna win-win situacija. Volkswagen grupa je birala između ulaganja milijardi u elektrifikaciju ili gašenja marke Bugatti, a onda je došla ideja o spajanju s Rimcem.

"Ovaj aranžman vidim kao win-win-win-win situaciju", rekao je Rimac.

"To je pobjeda za nas, imamo brend sa 113-godišnjom tradicijom. To je pobjeda za Volkswagen jer Bugatti ima svijetlu budućnost, oni imaju dioničarstvo, a mi ćemo troškove držati pod kontrolom. To je pobjeda za zaposlene jer ćemo se širiti. I to je pobjeda za kupce jer nam dolaze uzbudljivi novi proizvodi. Nećemo biti brzopleti, a Bugatti će procvjetati."

Mate Rimac pritom otkriva neke važne informacije vezane za dosadašnji rad Bugattija, ali i da je Chiron profitabilan proizvod.

"Prema dosadašnjem načinu predstavljanja pojedinačnih modela, generaciju za generacijom, Bugatti je vrlo uspješan. Ljudi bi se iznenadili koliko je svaki Chiron profitabilan", rekao je.

Ipak, Bugatti je trošio ogromne količine novca na kooperante, odnosno puno posla je prepustio drugim firmama.

"Skuplje je koštalo stvaranje Bugatti Chirona od Bugatti Veyrona, koji ima isti motor W16 i mjenjač s osam stepeni prenosa, nego što smo potrošili razvijajući našu Rimac Neveru od nule", rekao je Rimac.

Sada planiraju da stave troškove pod kontrolu. A za Bugatti će biti spas upravo elektrifikacija. Kao što je već ranije otkrio, Rimac je ponovio da će Bugatti i dalje proizvoditi modele sa motorima s unutrašnjim sagorijevanjem. Sada međutim otkriva da će novi model na kojem se radilo posljednjih 18 mjeseci biti "jako elektrifikovan". Chiron je ljestvicu postavio veoma visoko, pa bi ovakav model mogao da bude nešto neviđeno u istoriji auto-industrije.

(B92)