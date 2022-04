SAD: Potpuni prelazak na električna vozila sačuvao bi 110.000 života

​Jedan od preduslova je da električna mreža bude nezavisna od fosilnih goriva.

Potpuni prelazak američkog voznog parka na električne automobile mogao bi da spasi čak 110.000 života do 2050. godine.

To su rezultati studije koju je sprovelo Američko udruženje za pluća analizirajući podatke o američkom transportnom sistemu i upoređujući ga sa aktuelnim zdravstvenim stanjem nacije.

U studiji se navodi da kad bi sva nova vozila prodata u Sjedinjenim Državama do 2035. godine bila na struju, a električna mreža pritom nezavisna od fosilnih goriva, to bi bili preduslovi da se spriječi više od 110.000 preranih smrti do 2050. godine.

Osim toga, takvim smanjenjem zagađenja vazduha spriječilo bi se oko 2,7 miliona slučajeva napada astme, kao i 13,4 miliona izgubljenih radnih dana zbog zdravstvenih problema izazvanih zagađenjem.

"Savjetujem svojim pacijentima da ograniče vrijeme provedeno napolju kako bi manje udisali zagađen vazduh. Spoznaja da im se ne može obezbjediti čist i zdrav vazduh za disanje nevjerovatno me frustrira", rekao je Afif El-Hasan, pedijatar i volonter Američkog udruženja za pluća za The Verge.

"Pravo je svakog djeteta da može da se igra i razvija napolju, na bezbjednom. O tome ne bi trebalo da bude nikakve rasprave".

Kad se sve navedeno pretoči u novac, na ovaj način bi američko zdravstvo uštedjelo nevjerovatnih 1.200 milijardi dolara, procenjuje ova studija.

Doduše, iako je Amerika krenula u tom smjeru, a pojedine države odlučile da zakonom zabrane prodaju vozila sa unutrašnjim sagorijevanjem do 2035. godine, malo je verjovatno da Sjedinjene Države mogu postati nezavisne od fosilnih goriva u tolikoj mjeri i u tako kratkom roku, prenosi B92.