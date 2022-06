Sa jedinstvenim TAG uređajem kroz tri države

Vozači će uskoro plaćati putarinu elektronski, jedinstvenim TAG uređajem, u tri države – Srbiji, Severnoj Makedoniji i Albaniji.

Na samitu koji je nedavno održan na Ohridu, dogovoreno je uspostavljanje jedinstvenog sistema elektronske naplate putarine u ove tri zemlje, a kasnije i u ostalim zemljama koje se priključe inicijativi.

Inače, cijena putarine kroz Srbiju, za one koji kreću iz Subotice je 2.120 dinara do Preševa, dok za vozače iz Beograda do granice sa Sjevernom Makedonijom košta 1.490 dinara. Putarina kroz Sjevernu Makedoniju košta ukupno 8,5 evra, a kroz Albaniju je 5 evra, piše Blic.

Zahvaljujući novom sistemu koji bi trebalo da stupi na snagu od avgusta, faza testiranja je u toku, građani Srbije, Sjeverne Makedonije i Albanije će sa istim uređajem za elektronsku naplatu putarine moći da plaćaju putarinu u sve tri zemlje bez zaustavljanja.

Time će se povećati bezbjednost u saobraćaju, smanjiti gužve na autoputevima i rasteretiti protok vozila na naplatnim stanicama, a građani će brže stizati do željene destinacije. Procedura je vrlo jednostavna.

"Vozači praktično samo treba da dođu na pumpu i da traže da im tag uređaj bude Open Balkan. Pritom je bitno i da se preko servisa Puteva Srbije registruju svoju platnu karticu. Ono što je važno jeste da inicijativa podrazumijeva da putarina sa ovim tagom bude jeftinija za pet odsto i u Srbiji, i u Albaniji i Sjevernoj Makedoniji", kažu u JP Putevi Srbije.

U Srbiji se, inače, naplata putarine obavlja na oko 820 kilometara auto-puteva, na 65 naplatnih stanica.

(b92)