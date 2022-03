Seat bilježi pad prodaje od početka godine u Evropi

Proizvođač iz Barselone ima vrlo loš početak godine na Starom kontinentu.

Osim što Seat muku muči sa nabavkom poluprovodnika i mikročipova, tu je i ogroman pritisak pandemije virusa korona, kao i sve veći problemi sa dobavljanje kablova za proizvodnju automobila.

To se sve jasno odrazilo na prodaju Seata u Evropi od početka tekuće godine. Apsolutno svi modeli upisali su manjak u odnosu na referentni period prošle godine. Alhambra, model na zalasku karijere, ostvarila je u januaru i februaru 726 registracija, uz pad prodaje od 40 odsto.

Dobro, tu je riječ o MPV četvorotočkašu na kraju životnog vijeka, ali ni mlađa braća se nisu proslavila. Arona je upisala 9.291 isporuku, uz minus od 20 odsto, dok je Ateca došla do 9.368 potrošača (-8 odsto).

Subkompaktni adut Ibiza ima na svom kontu 7.118 prodatih primjeraka od početka godine, što predstavlja pad od 27 odsto u odnosu na inače vrlo lošu 2021. godinu. Ni kompaktni as Leon nije se proslavio ove godine. Za hečbek iz C segmenta odlučilo se nešto manje od 8.900 kupaca, i to je manjak od čak 37 odsto.

Ni SUV model Tarraco nema sa čime da se pohvali. Tarraco je u prethodna dva mjeseca upisao svega 2.718 registracija (-9 odsto). Seatov mališan Mii, koji se praktično već penzionisao, prodat je u cijelih 17 komada u januaru i februaru na evropskom tlu, prenosi AutoRepublika.