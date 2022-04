Stigla električna Toyota bZ4X s autonomijom od preko 500 km

Uoči dolaska na evropsko tržište, iz Toyote su poboljšali planirane karakteristike svog prvog potpuno električnog krosovera.

Toyota bZ4X, baterijsko električno krosover vozilo najvećeg japanskog proizvođača, najavljeno je prošle godine, a u narednim mjesecima trebalo bi da stigne i u evropske prodajne salone. To je prvi Toyotin model iz serije bZ (Beyond Zero), kojom će i ovaj proizvođač najzad krenuti u smjeru automobila bez štetnih emisija.

Toyota bZ4X je zasnovana na mehanočkoj platformi koja je razvijena u saradnji sa Subaruom, a donosi prepoznatljiv dinamični dizajn, prostranu unutrašnjost, napredne karakteristike SUV-a te pogon na sva četiri točka, pa je namijenjen, osim za asfaltne puteve, i za nešto zahtjevnije terene.

Pogon na četiri točka koristi se uz pomoć dva elektromotora, od kojih svaki pokreće po jednu osovinu, dajući električnoj Toyoti mogućnosti kakve gradski automobili obično nemaju.

Zahvaljujući efikasnim motorima i upravljanju energijom, baterija od 71,4 kWh omogućiće ovom automobilu postizanje veće autonomije a jednim punjenjem, nego što je to prvobitno bilo najavljeno.

Toyota bZ4X za evropsko tržište prema WLTP ciklusu može da pređe i do 516 kilometara sa potpuno napunjenom baterijom, uz potrošnju od 14,3 kWh na 100 km - za verziju sa pogonom samo na prednje točkove.

Za model sa pogonom na sva četiri točka, WLTP propisuje radijus kretanja od oko 470 kilometara, uz energetsku efikasnost od 15,8 kWh na 100 km. Podsjećanja radi, prošle godine su iz Toyote preliminarno saopštili da će autonomija automobila biti "preko 450 kilometara".

Što se tiče motorizacije, bazični model sa jednim elektromotorom raspolaže maksimalnom snagom od 204 KS (150 kW) i 265 Nm obrtnog momenta.To je dovoljno da automobil ubrza do stotke za 8,4 s, dok je maksimalna brzina ograničena na 160 km/h.

Verzija sa dva elektromotora razvija ukupno 218 KS (169 kW) i 336 Nm. Od 0 do 100 km/h auto stiže za 7,7 s, a maksimalna brzina je takođe limitirana na 160 km/h.

Kad je riječ o garanciji na bateriju, u Toyoti kažu da će kupcima garantovati da njen korisni kapacitet neće pasti ispod 70% nakon 10 godina ili čak milion pređenih kilometara.

Obje verzije modela bZ4X mogu se puniti na brzim punjačima maksimalne snage od 150 kW, pa je u tom slučaju za dopunu do 80% kapaciteta baterije dovoljno 30 minuta.

Prve isporuke kupcima u Evropi najavljene su za ljeto.

(B92.net)